Politano si consola dopo il pareggio: che gioia, è accaduto oggi

Matteo Politano ha potuto consolarsi dopo il apreggio di ieri contro il Genoa: oggi ha festeggiato un momento molto speciale.

Per i tifosi del Napoli questa è una giornata che porta un po’ meno gioia rispetto all’ultimo periodo. Il pareggio per 2-2 di ieri contro il Genoa non comporta la perdita della vetta, ma aggiunge sicuramente un po’ di paura per il rush finale di campionato, con l’Inter che ora è distante solo un punto.

I calciatori azzurri ieri non hanno nascosto un po’ di delusione per il risultato, ma hanno anche suonato la carica in vista delle prossime decisive partite contro Parma e Cagliari. A questo coro, si è unito anche Matteo Politano nel suo intervento in conferenza stampa.

Politano sposa la sua Alessandra al Maschio Angioino

Politano, dopo il risultato beffardo di ieri, si è concesso oggi una giornata di riposo in cui ha potuto festeggiare un evento molto speciale: oggi, infatti, ha convolato a nozze con la sua Alessandra in un rito civile tenutosi in un luogo magico della città come il Maschio Angioino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

La coppia aveva annunciato le loro nozze nelle scorse settimane e ha celebrato il tutto quest’oggi. A loro vanno i più sentiti auguri da parte della redazione di Spazionapoli.it.