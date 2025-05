Djuric carica il Parma: “Punti contro le grandi? Sono fiducioso”

L’attaccante del Parma prova a dare la scossa all’ambiente contro il Napoli per la salvezza.

Contro il Parma il Napoli dovrà giocare una partita solida. Il pareggio contro il Genoa ha riportato gli uomini di Antonio Conte e tutto l’ambiente partenopeo con i piedi per terra. Un gol pesantissimo, quello di Vasquez all’84’ minuto, che rischia di gettare al vento tutti gli sforzi del Napoli.

Contro il Parma ci sarà bisogno, quindi, di una vittoria che confermi il valore del Napoli e la forza di una squadra che, nonostante tutto, si trova in vetta alla classifica con un punto di vantaggio sull’Inter. Il parma, però, è ancora alla ricerca della salvezza matematica.

Con 4 punti di vantaggio sull’Empoli al terzultimo posto, gli emiliani inseguono la salvezza matematica nelle ultime due giornate di campionato. A caricare tutto l’ambiente ci ha pensato Milan Djuric, attaccante bosniaco arrivato al Parma a gennaio, a segno contro l’Empoli nella sconfitta subita nell’ultima uscita in campionato.

Djuric carica l’ambiente, le parole dell’attaccante del Parma

Il prossimo appuntamento, contro il Napoli, sarà una grande motivazione per gli uomini di Chivu, che contro gli azzurri puntano a vincere in casa per conquistare la salvezza contro la prima della classe.