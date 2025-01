Calciomercato – Garnacho è stato accostato al Napoli: scopri numeri, caratteristiche, curiosità e storia dell’attaccante che dovrebbe sostituire Kvaratskhelia

Sono arrivate notizie incredibili riguardanti il calciomercato del Napoli nel corso di questa mattinata. Gli azzurri si starebbero muovendo subito per trovare il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. La bomba l’ha lanciata Sportitalia attraverso i propri canali ufficiali. Secondo quanto raccolto dal direttore della rete, Michele Criscitiello, non ci sarebbero dubbi sulla scelta di Antonio Conte per il nome da acquistare entro la fine di gennaio: Alejandro Garnacho.

La notizia ha immediatamente fatto il giro del web e dei social, venendo riportata da diverse testate giornalistiche. I tifosi hanno subito risposto positivamente sul nome del calciatore nato in Spagna, ma naturalizzato argentino. Un profilo che stuzzica e, soprattutto, che avrebbe scelto Antonio Conte, sinonimo di qualità data la grande fiducia che la piazza ha riposto nei confronti del proprio allenatore.

Garnacho al Napoli: storia e caratteristiche

Nato il 1° luglio del 2004 a Madrid, Garnacho ha origini argentine da parte di madre. Questa doppia nazionalità gli ha permesso di rappresentare sia la Spagna a livello giovanile che l’Argentina, conquistando la nazionale maggiore nel 2023. Cresciuto nelle giovanili del Getafe, si trasferisce poi all’Atletico Madrid e a soli 16 anni il Manchester United decide di acquistarlo per meno di 500mila euro.

Gerardo Guzman, osservatore dei Red Devils in Spagna, ne riferisce come un talento cristallino, molto amante del calcio. Ala sinistra, ma di piede destro, inizia a mettersi in mostra nell’Under 18 della Premier League, dove segna 7 gol in 17 partite. Nella stagione 2021/22 totalizza 35 presenze, di cui un paio anche nella squadra maggiore, realizzando 15 gol e 6 assist e diventando capocannoniere della FA Youth Cup.

Un anno più tardi, arriva la chiamata definitiva del Manchester United, con Ten Hag che raccoglie quanto già aveva fatto Rangnick, che lo aveva chiamato in prima squadra per primo. Le sue capacità di puntare l’uomo e trovare la porta, gli permettono di conquistare una Coppa di Lega inglese, ma è nella stagione 2023/24 che arriva la consacrazione da titolare, che non aveva ottenuto l’anno prima per un infortunio alla caviglia. Con i Red Devils alzerà una Coppa di Lega inglese e conquisterà anche la Copa America con l’Argentina.

Numeri e curiosità di Garnacho

Ma la storia e le caratteristiche non bastano, bisogna riuscire a capire anche i numeri e qualche curiosità sulla sua personalità, che possono rendere più chiaro il quadro intorno al possibile acquisto del Napoli per gennaio.

Partiamo proprio dai dati più statistici: sono 169 le presenze ufficiali di Garnacho in carriera tra prima squadra e giovanili. A queste si aggiungono 16 match giocati anche con le nazionali. Le reti realizzate sono state 50 complessivamente, con 24 assist. É sceso in campo per 103 volte da ala sinistra, 31 da ala destra, 7 da trequartista, 2 da mezz’ala e una sola da attaccante centrale. Ovviamente è sulla sinistra che si esprime meglio, con 30 reti realizzate partendo da quella posizione, solo con i club.

E caratterialmente? Garnacho non è un calciatore qualsiasi: il suo idolo è Cristiano Ronaldo, dal quale ricevette nel 2022 il pallone della sua tripletta al Norwich. Lo ha sempre definito il più grande di sempre, anche dopo aver giocato con Messi in nazionale. Il pubblico di Manchester gli ha anche dedicato un coro, lo stesso che era rivolto proprio a CR7.

Il suo taglio di capelli è diventato un simbolo in Inghilterra, con tantissimi giovani tifosi dello United che hanno deciso di colorarsi i capelli di biondo, lasciando a volte la ricrescita nera. Non passa di certo inosservato.

L’amicizia con McTominay, l’ingaggio e la questione liste

Garnacho è legato da un’amicizia con Scott McTominay. Lo scozzese è arrivato, ovviamente, prima al Manchester per questioni anagrafiche. I due, però, hanno condiviso lo spogliatoio principalmente nella scorsa stagione, la 2023/24, oltre a vivere l’ambiente United per 4 anni insieme. Hanno anche alzato un trofeo e il centrocampista del Napoli potrebbe mettere una buona parola sulla squadra e su Conte.

La cessione di Garnacho potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro, non sarà facile, ma dall’arrivo di Amorim l’argentino ha giocato solamente 4 partite su 12 da titolare e per la questione Fair Play Finanziario, davanti alla giusta offerta, dicono dall’Inghilterra, potrebbe essere ceduto. Il suo ingaggio non spaventa, dato che percepisce 1,7 milioni di euro netti all’anno, poco più di 3 lordi.

Nessun limite neanche per la questione liste, l’attaccante, infatti, è un Under 25 e dunque non è necessaria una cessione obbligatoria, che arriverà comunque con Kvara, per il suo approdo al Napoli. Non resta dunque che aspettare i prossimi giorni bollenti.