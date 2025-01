Ultime Napoli Calcio, Giovanni Di Lorenzo esalta mister Antonio Conte dopo la bella vittoria casalinga contro il Verona: parole al miele del capitano azzurro.

Il Napoli supera senza particolari affanni l’Hellas Verona di Paolo Zanetti. Gli azzurri hanno confermato quanto di buono fatto vedere a Firenze, stendendo gli scaligeri con una prova di grande personalità. Nonostante le voci extra campo, legate al mercato e anche al futuro di Kvaratskhelia, i partenopei hanno tenuto alta l’asticella dell’attenzione, inanellando la quinta vittoria consecutiva in campionato. Tendenza che sta permettendo alla squadra di Conte di restare al comando della classifica di Serie A.

Di Lorenzo elogia mister Conte: che dichiarazioni del capitano!

Dopo la vittoria per 2-0, anche Giovanni Di Lorenzo si è fermato ad analizzare la gara ai microfoni di Dazn: “Anche per me è stata un’estate particolare, ma si è risolto tutto nel migliore dei modi. Sono felicissimo di essere rimasto in questo gruppo, posso solo continuare a lavorare e dare il massimo per il mister, i compagni e questa gente che mi vuole bene e me lo ha dimostrato anche quest’estate”.

Di Lorenzo ha poi proseguito: “Peccato per il gol penso che non me l’hanno assegnato, era una bella giocata. Siamo partiti con un gioco con posizioni più statiche, ma negli ultimi mesi stiamo lavorando a scambiarci la posizione, per esempio noi terzini veniamo spesso dentro al campo. è stato un percorso di crescita anche questo, abbiamo fatto dei passi in avanti importanti e dobbiamo continuare a farli. Stiamo facendo bene ma dobbiamo continuare a migliorarci”.

In seguito, il capitano del Napoli ha speso due parole anche per mister Antonio Conte: “Il mister ha inciso tantissimo sul piano della mentalità, anche qui la squadra ha fatto dei passi in avanti rispetto alla prima giornata contro i Verona. Siamo cresciuto sul leggere la partita e capirne i momenti”.

Di Lorenzo ribadisce su Conte: “Siamo diventati una squadra vera, un gruppo serio che lavora veramente tanto durante la settimana”.Questo è sicuramente merito del mister che è riuscito a ricostruire qualcosa di importante dopo un anno molto brutto. La mentalità non di scotruisce in pochi giorni, ma è una ricerca che facciamo ogni settimana. La mentalità vincente non è sinonimo di vittoria, ma ci spinge a dare il massimo”.