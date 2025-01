Mercato Napoli Ultimissime – Anche l’Atalanta vira sull’ex calciatore del Chelsea e piace anche a Conte e Manna

Ultimissime sul mercato del Napoli, con un nuovo calciatore di Serie A ed ex Chelsea che piace anche all’Atalanta. Si presenta un nuovo duello tra i due club, dopo le scintille in estate per Brescianini. Infatti, l’ex Frosinone era ad un passo dal club azzurro, stava anche effettuando le visite mediche per il Napoli, quando saltò improvvisamente la trattativa.

In poche ore, Brescianini è stato proposto all’Atalanta, che ha accontentato le richieste dei ciociari e si è trasferito al club bergamasco, andando a segno con una doppietta alla sua prima presenza in nerazzurro. Il destino.

Manna, nuovo scontro con l’Atalanta: piace il centrocampista dell’Empoli

Il Napoli sta valutando un profilo dell’Empoli, società con il quale c’è un grande rapporto di stima tra i due presidenti. Già in passato i due club hanno trattato per alcuni giocatori, tra cui il capitano Giovanni Di Lorenzo. Di recente, gli azzurri hanno sondato anche la pista Fazzini, su cui c’è anche la Lazio.

In questo caso, come sottolineato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Napoli e l’Atalanta hanno mostrato interesse per Tino Anjorin, classe 2001 inglese ed ex Chelsea. Sul calciatore c’è anche il Torino. Va sottolineato che il club londinese ha ancora il 50% sulla futura rivendita del cartellino. Per tale ragione, il prezzo che farà l’Empoli per il giocatore non sarà sicuramente basso.

Chi è Anjorin

Faustino Adebola Rasheed Anjorin, per tutti il nome abbreviato è Tino. Cresciuto a Londra, nel Chelsea, ed è stato protagonista di tutta la trafila con le formazioni Under della nazionale inglese. Nel 2019 debuttò con la maglia della prima squadra in Coppa di Lega e successivamente è stato girato in prestito per farsi le ossa. Grazie a Lampard ha esordito anche in Champions League. Tra il 2021 e il 2022 è stato anche in Russia, al Lokomotiv Mosca.

Ora Anjorin è un punto stabile dell’Empoli, che si è ritagliato un ottimo spazio. I dirigenti del club toscano sono sempre bravi a scovare nuovi talenti in giro per il Mondo e in questo caso hanno speso una cifra irrisoria per il cartellino del ragazzo. Ma il Chelsea ha posto una condizione: sarà incassata la metà della futura rivendita. Tino ha firmato in estate un contratto con l’Empoli di tre anni, ma dopo pochi mesi è già un obiettivo di mercato di altre società italiane, tra cui il Napoli.