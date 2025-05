Napoli-De Bruyne, dal Belgio non hanno dubbi: la situazione

L’analisi sul possibile colpo del Napoli non lascia spazio ai dubbi, la trattativa va avanti con queste condizioni.

Il giornalista belga Sacha Tavolieri è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, dove ha commentato l’interesse del Napoli nei confronti di Kevin De Bruyne e l’ipotetica trattativa che la dirigenza azzurra starebbe intavolando con il centrocampista belga.

“De Bruyne a Napoli? Le cose sono chiare fin dall’inizio, questo weekend doveva essere decisivo. In questo momento i dirigenti del Napoli stanno parlando con sua moglie e il suo entourage. De Bruyne ha parlato anche con Dries Mertens e con Lukaku per vedere come stanno le cose a Napoli. Per la moglie di De Bruyne vivere a Sorrento vuol dire vivere in paradiso. Ci sono ancora dei punti della trattativa su cui bisogna andare avanti ma, vi avverto, non è una questione di soldi. Il giocatore ha aperto la porta ad un trasferimento a Napoli accettando persino di ridursi l’ingaggio del 50% rispetto a quello che percepisce a Manchester“, ha commentato il giornalista belga.

Napoli-De Bruyne: il giornalista non ha dubbi

L’analisi si è poi spostata sulla volontà del calciatore ma anche sulle modalità con cui De Bruyne possa inserirsi all’interno del sistema Napoli.

“Napoli è una città molto bella in cui vivere e qui il giocatore del City può ancora giocare al top della forma nonostante sia alla fine della sua carriera. Ad oggi il trasferimento a Napoli è possibile. Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento al Napoli durante questo fine settimana e ora bisogna aspettare solo che le parti trovino un accordo economico. In questo ore tutto è possibile. De Bruyne non ha ancora parlato con Antonio Conte, i contatti dovrebbero essere presi questa settimana. Per il momento Giovanni Manna è andato a Manchester senza un progetto tecnico ben preciso, solo per discutere sulla fattibilità dell’affare”.