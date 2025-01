Il Napoli prepara il prossimo colpo di mercato: dopo l’annuncio di Scuffet ci sarebbe un altro nome in cima alla lista.

Quale sarà il prossimo colpo del Napoli? Dove aver visto l’annuncio ufficiale di Simone Scuffet come nuovo portiere della rosa azzurra (con Caprile ufficialmente un nuovo calciatore del Cagliari), il direttore sportivo del club partenopeo sta lavorando per garantire ad Antonio Conte nuovi colpi.

I nomi che orbitano attorno alla squadra partenopea sono diversi: di sicuro c’è la difesa come reparto da migliorare, e sarà proprio Manna a dover cercare la formula migliore per mettere le mani sul giocatore maggiormente funzionale alle richieste del tecnico.

Danilo sembra in cima alla lista delle preferenze, ma ci sono ancora dei nodi da sciogliere: la Juventus pare aver avallato la cessione ed anche il giocatore gradirebbe la piazza partenopea, c’è da capire se Napoli e Juventus riusciranno concretamente a trovare la soluzione idonea.

Al tempo stesso, Manna sta cercando anche dei nomi per il centrocampo: anche in questo caso, infatti, Conte gradirebbe dei nomi che possano subito entrare in sinergia con il resto della rosa azzurra.

Napoli Calciomercato Ultimissime – Colpo Fazzini, il problema è la Lazio

Jacopo Fazzini è uno dei nomi sulla lista di Manna. Il direttore sportivo ha messo nel mirino il centrocampista dell’Empoli, ma ci sono delle problematiche legate alla volontà del giocatore. Si, perchè oltre al Napoli ci sarebbe anche la Lazio forte sul ragazzo, e la squadra capitolina avrebbe anche incassato il gradimento dello stesso Fazzini.

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha parlato proprio della situazione nel corso di Sky Sport 24: “Il ragazzo è convinto che la Lazio con le tre competizioni ancora in piedi, con una gestione della rosa più morbida rispetto a quello che sta succedendo al Napoli dove oggi ci sono undici titolari, avrebbe più possibilità di giocare. Quindi al momento preferisce la Lazio, l’Empoli chiaramente preferisce il Napoli per un discorso meramente economico”.

Ed ancora Marchetti ha spiegato anche quelle che potrebbero essere le modalità di trasferimento: “L’impostazione della trattativa con Lazio sarebbe prestito biennale con obbligo di riscatto, il Napoli invece lo acquisterebbe subito. Al momento la trattativa è ancora in piedi, il Napoli potremmo dire, visto che generalmente la volontà del giocatore è determinante, è un po’ più indietro”.