“Garnacho al Napoli”, la bomba appena lanciata da Sportitalia

Garnacho accostato al Napoli, arriva la bomba direttamente da Sportitalia: tutti i dettagli sul possibile colpo per il dopo Kvaratskhelia

Arrivano novità potenzialmente clamorose sul calciomercato del Napoli, che si starebbe muovendo subito per trovare il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. La bomba, proprio in questi minuti, l’ha lanciata Sportitalia attraverso i propri canali ufficiali. Secondo quanto raccolto dal direttore della rete, Michele Criscitiello, non ci sarebbero dubbi sulla scelta di Antonio Conte per il nome da acquistare entro la fine di gennaio.

Alejandro Garnacho risponderebbe all’identikit del profilo ideale per il tecnico dei partenopei, rimasto particolarmente deluso dal comportamento di Kvaratskhelia in queste ultime settimane. Il mister ha provato a convincere il georgiano a restare, c’è riuscito in estate, ma non ha potuto fare nulla sull’insistenza del giocatore per questa finestra di mercato. Nonostante il primo posto in classifica, il 77 lascerà. Ecco, dunque, che il club ha iniziato a muoversi in sede di trattativa.

Alejandro Garnacho, il nome per il dopo Kvara: i costi

Come riferito da Michele Criscitiello, dunque, è Garnacho il calciatore che Antonio Conte vorrebbe portare immediatamente a Napoli. Il classe 2004 è nato in Spagna, ma ha scelto di abbracciare i colori dell’Argentina, con cui ha debuttato in nazionale maggiore nel 2023. Ha compiuto 20 anni lo scorso luglio e rappresenta il tipo di giocatore perfetto per rinforzare la rosa degli azzurri, dopo il quasi ufficiale addio di Kvaratskhelia.

Cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid, l’esterno si è trasferito in Inghilterra nell’ottobre del 2020 per meno di 500mila euro. Il Manchester United lo ha accolto nell’Under18 e lo ha fatto crescere. Nel giro di due anni è arrivato tra i professionisti, nel club maggiore, e ha lasciato il segno. Dal 2022 ha disputato 115 partite, segnando 23 gol e mettendo a referto 13 assist. Numeri non da poco se si pensa alla storia recente dei Red Devils.

Secondo quello che riporta Sportitalia, il costo del cartellino di Garnacho è di 50 milioni di euro. Una cifra raggiungibile se si considera che dalla cessione di Kvara, il Napoli vorrà incassare almeno 75/80 milioni complessivi dal PSG. Giovanni Manna sarebbe già al lavoro per accontentare le richieste di Conte, che per puntare concretamente allo Scudetto, ha chiesto un intervento importante sul mercato, dopo le recenti novità.

Garnacho, numeri e ingaggio dell’attaccante

I numeri, in questa stagione, di Alejandro Garnacho sono sicuramente interessanti. L’esterno sinistro, che in carriera ha giocato anche come trequartista ed esterno destro, ha realizzato 8 gol e 4 assist in 1561 minuti complessivi, l’equivalente di circa 17 partite. Praticamente una rete ogni 2 gare disputate, un dato molto importante.

A risultare ancor più curioso, è l’aspetto legato al minutaggio nell’ultimo mese. Se da settembre a novembre era considerato un titolarissimo, dopo l’arrivo di Amorim non è stato lo stesso. Il tecnico ha firmato per i Red Devils l’11 novembre e da quel momento Garnacho ha giocato solo 4 partite da titolare su 12, saltandone anche una tra queste, quella con il Manchester City. Un segnale che il calciatore non è ritenuto così indispensabile dal nuovo tecnico? Non possiamo escluderlo.

Infine, un altro dato che viene incontro al Napoli, quello legato allo stipendio: Garnacho percepisce un ingaggio da 1,7 milioni di euro netti all’anno, poco più di 3 milioni lordi. Cifre più che abbordabili per Aurelio De Laurentiis. Il suo contratto è in scadenza nel 2028, dunque bisognerà trattare per convincere il Manchester a lasciarlo partire.