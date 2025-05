De Laurentiis è rientrato a Napoli, ora si decide il futuro del club: cosa sta per accadere

Aurelio De Laurentiis è tornato a Napoli dopo le vacanze alle Maldive. Il club azzurro è chiamato a delineare l’immediato futuro prossimo.

Sono giorni caldissimi in casa Napoli. La squadra è concentrata sul presente e sulla possibile vittoria dello Scudetto, ma i pensieri della dirigenza son ben diversi. I massimi esponenti della società son chiamati a stilare il progetto futuro, il quale dovrebbe riguardare ancora Antonio Conte. Prima di procedere, però, il tecnico chiede delle certezze importanti che dovranno essere “sottolineato” solo da un individuo: il presidente Aurelio De Laurentiis.

Faccia a faccia tra Conte e De Laurentiis: cosa accadrà al Napoli?

Il Napoli è molto vicino a vincere il quarto Scudetto della sua storia. La cavalcata degli azzurri è stata incredibile, ancor più grazie al lavoro svolto da Antonio Conte fin dal suo arrivo in Campania. Il tecnico azzurro è senza dubbio un vincente, motivo per il quale le voci sul futuro son sempre più insistenti.

Sebbene Antonio Conte sia legato al Napoli da un contratto che scadrà nel 2027, il tecnico è pronto a chiedere delle certezze prima di procedere la propria avventura alla Corte del Vesuvio. Ovviamente, le richieste dell’allenatore saranno inerenti al mercato estivo che avrà il compito di rinforzare la squadra.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” Antonio Conte attende rassicurazioni importanti in vista della nuova stagione. Non a caso, ci sarà un incontro cruciale con il presidente Aurelio De Laurentiis per decidere e delineare le mosse future. Il tassello chiave è ovviamente rappresentato dal mercato, sul quale il patron azzurro sarebbe disposto ad investire circa 150 milioni di euro. Ovviamente, c’è molta attesa per l’incontro ufficiale che potrebbe confermare o “ribaltare” i pronostici iniziali.