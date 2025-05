Infortunio in casa Napoli, Conte rischia di perdere un big: oggi arriverà il verdetto ufficiale!

Sono giorni caldissimi in casa Napoli. Antonio Conte potrebbe perdere un big in vista della volata finale.

La stagione del Napoli prosegue al meglio, anche se nelle ultime giornate verrà deciso il destino del club. Al momento, la classifica sorride agli azzurri i quali sono in testa con ben tre punti di vantaggio sull‘Inter. La situazione è certamente molto delicata, ma Antonio Conte non accetterà cali di concentrazione. Intanto, però, il tecnico rischia di perdere un big in vista della volata finale che potrebbe portare allo Scudetto.

Infortunio Lobotka, oggi il responso: le sue condizioni

Stanislav Lobotka rischia di finire out per i prossimi impegni. Nonostante l’importantissima vittoria contro il Lecce, Antonio Conte è stato costretto a fare i conti con l’ennesimo infortunio. Questa volta, però, ad essersi fermato è stato il centrocampista slovacco che ha accusato un problema fisico.

Il metronomo azzurro ha riportato una contusione alla caviglia destra, motivo per il quale oggi dovrebbe arrivare la diagnosi ufficiale sull’infortunio. Ciò nonostante, però, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Infatti, gli esami non dovrebbero far emergere ulteriori situazioni scomode.

Qualora tali condizioni dovessero verificarsi, Lobotka sarà già disponibile per il match contro il Genoa. Infatti, Antonio conte potrebbe ritrovare immediatamente una delle pedine chiave in mezzo al campo e non solo.