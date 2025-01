Calciomercato Napoli Ultimissime – Il ds Giovanni Manna sta lavorando al sostituto di Kvaratskhelia e sarebbe emersa un’occasione a parametro zero

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano, chiaramente, sul fronte Kvaratskhelia. É lui il tema più caldo della giornata, ancor più della partita che quest’oggi gli azzurri disputeranno contro il Verona, almeno fino al fischio finale. Appare chiaro come gli azzurri dovranno ottenere i 3 punti questa sera, approfittando del passo falso dell’Atalanta, che ha pareggiato, e conoscendo già il risultato dell’Inter che scenderà in campo nel pomeriggio a Venezia.

L’addio di Kvaratskhelia, diretto al PSG, però, tiene banco tra i tifosi. Si discute, ci si confronta e si cerca di darsi una spiegazione del perché di una tale fretta. Un fulmine a ciel sereno, come lo ha anche definito Antonio Conte in conferenza stampa, rimasto particolarmente deluso dal comportamento del proprio calciatore.

Sostituto di Kvaratskhelia: il punto sui nomi circolati

Il Napoli, però, non potrà rimanere in eterno a leccarsi le ferite di un addio amaro, anzi, ci si deve subito rimboccare le maniche per cercare il sostituto del georgiano. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul tema, sia per i calciatori già accostati in queste settimane, sia su una nuova ipotesi.

“Il club intanto si muove. E cerca soluzioni per mantenere alto il livello della squadra, per dare a Conte nuove armi per l’assalto al bersaglio grosso. Edon Zhegrova piace da tanto, ma il Lille non lo vende oggi, e il costo del cartellino è molto più alto rispetto ai 30 milioni che sarebbero bastati la scorsa estate”. “Poi c’è Federico Chiesa, tornato ieri protagonista in FA Cup con il Liverpool: l’ex Juve è partito dalla panchina ma poi ha messo a segno il suo primo gol inglese. Sta bene fisicamente, ha bisogno di mi- nuti. Quelli che difficilmente troverà con i Reds e che invece, a Napoli, darebbero volentieri. Ma il Napoli sta lavorando su un Mister X, come spesso accade. E chissà che la sorpresa non possa arrivare dalla Turchia, terra diventata amica”.

Ziyech, la nuova pista per il dopo Kvaratskhelia

Ecco, dunque, che emergerebbe una grossa novità tra le ipotesi per il post Kvara in maglia azzurra:

“Nel Galatasaray di Osimhen, c’è un’altra stella con la valigia pronta. Hakim Ziyech ha rotto con l’ambiente, ha attaccato Okan Buruk, definito «il peggior allenatore mai avuto» e garantito che a gennaio se ne andrà. Contratto in scadenza a giugno, colpi da fuoriclasse”.

La Gazzetta ricorda anche quanto fatto dall’attaccante in carriera e che al Maradona potrebbe rilanciarsi.