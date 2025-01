Conte torna a parlare di Kvaratskhelia: “Mi preme sottolineare una cosa”

Calcio Napoli notizie- Ha parlato ai micrfoni Dazn l’allenatore Conte: le parole sulla partita e sul caso Kvaratskhelia.

Il Napoli ha ottenuto una scintillante vittoria contro il Verona, vincendo per 2-0 grazie all’autorete di Montipò e al gol di Anguissa. Gli azzurri sono riusciti ad ottenere una vittoria importante e a mantenere la concentrazione alta nonostante il caos creato dalla partenza sempre più vicina di Kvaratskhelia direzione Psg. Conte, invece, ha visto ancora una volta un gruppo affamato e concentrato, che non ha assolutamente sottovalutato l’impegno contro il Verona.

Antonio Conte ha parlato nel post-gara a Dazn, commentanto positivamente la vittoria dei suoi. Conte ha parlato prima dei cambiamenti tattici avuti in questa stagione:

Da quest’estate abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo cercato di trovare il vestito più adatto a questa squadra. Con l’arrivo di Romelu e McTominay sono cambiate le situazioni, per arrivare a 433, poi i numeri se li porta il vento, abbiamo fatto anche un 4-2-2-2. Abbiamo vestiti diversi abiti fino ad arrivare a questa soluzione, stiamo crescendo tanto. Vedo situazioni in allenamento che riescono sempre di più, questo è motivo di soddisfazione per me e per i ragazzi.

La sua più grande soddisfazione è il coinvolgimento di tutta la rosa che sta riuscendo ad ottenere nelle ultime settimane:

L’allenatore si è poi nuovamente soffermato sulla questione Kvaratskhelia, specificando un’importante cosa rispetto alla sua ultima conferenza stampa:

Kvaratskhelia? Mi preme sottolineare che ho parlato di delusione non nei confronti di giocatore, non nei confronti del club, ma di delusione mia perché in sei mesi non sono riuscito a cambiare la situazione. Pensavo di poter incidere in maniera diversa in questi sei mesi, e invece mi sono reso conto che eravamo punto e a capo. Ci tengo a sottolinearlo, non sono deluso di Kvara, ma deluso che non sono stato incisivo. Senza nulla togliere a Khvicha, che è un bravissimo ragazzo, ognuno deve decidere il suo destino, così come il club prendere le sue decisioni.

Rimane un peccato, perché stiamo parlando di un giocatore forte. Poi detto questo, Khvicha è in questo momento un giocatore del Napoli: ci sono dei passaggi da fare se qualcuno vuole comprare Khvicha. Mi preme sottolineare anche la maturità di questo gruppo, che ha mantenuto alta la concentrazione e la voglia di vincere.