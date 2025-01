Anguissa emozionato dopo il match: “Vittoria per Daniele”

Zambo Anguissa emoziona tutti nel post gara: il centrocampista ha ricordato il piccolo Daniele con delle dichiarazioni commoventi.

Il Napoli continua a vincere, restando saldamente al comando della classifica di Serie A. Dopo il successo di Firenze, la squadra di Antonio Conte si è imposto anche in casa al cospetto dell’Hellas Verona di Paolo Zanetti, dimostrando carattere e maturità nonostante le note vicende sul futuro di Kvaratskhelia. È stata una vittoria agevole per i partenopei, usciti trionfanti dal Diego Armando Maradona con il punteggio di 2-0. Risultato maturato dall’autogol di Montipò, scaturito dalla conclusione di Di Lorenzo, e dalla grande bordata dalla distanza di Zambo Anguissa. Al termine della gara, proprio l’ex centrocampista del Fulham ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria.

Anguissa ricorda il piccolo Daniele: che messaggio del centrocampista azzurro!

Di Zambo Anguissa il gol della sicurezza che ha permesso al Napoli di ipotecare la vittoria contro l’Hellas Verona. Il centrocampista azzurro si è reso autore di una rete di rara fattura, dedicata proprio al piccolo Daniele. Anguissa, nominato man of the match, ha voluto ricordare la mascotte azzurra, scomparsa recentemente, anche nel post gara ai microfoni di Dazn: “Daniele? È sempre stato un ragazzo coraggioso, per lui dobbiamo sempre andare a vincere tutte le partite. Abbiamo giocato per lui e abbiamo vinto”.

Sull’argomento Scudetto, Zambo Anguissa ci è andato con i piedi di piombo: “Non vogliamo pensare a questo, pensiamo gara dopo gara. È troppo presto per parlare di questo, ma noi vogliamo vincere. Anche oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra”.

Per il Napoli si tratta del quinto successo consecutivo in campionato, un trend che conferma nitidamente l’ottimo momento della squadra di Antonio Conte. Stando sempre sul tema numeri, gli azzurri hanno mantenuto la porta inviolata in 12 delle prime 20 gare in Serie A per la prima volta dal 1981/82 (dato opta).