Ultimissime Napoli – Francesco Calzona, ex allenatore degli azzurri, ha esaltato Antonio Conte e svelato cosa è successo lo scorso anno

Tra le ultimissime Napoli della giornata, anche le parole di Francesco Calzona, ex allenatore del Napoli, nella terribile scorsa stagione. L’attuale CT della Slovacchia è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e si è concentrato sia sull’operato di Antonio Conte, sia su quanto è avvenuto lo scorso anno alla squadra. Quando è approdato in azzurro, i danni sembravano ormai irreversibili e il decimo posto ha completato l’opera.

A precisa domanda su cosa rappresenta Napoli per Calzona, l’allenatore ha comunque risposto positivamente:

“Un momento del quale sono orgoglioso, nonostante i risultati non siano stati quelli che ci aspettavamo. Ma quella squadra era forte, anche se non rappresentava più completamente lo scudetto: via Kim, poi via Elmas; Zielinski e Osimhen come se non li avessi mai avuti. Ma i problemi non erano in campo”.