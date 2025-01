Acquisti Napoli- Le parole di Conte su chi prenderà il Napoli al posto di Kvaratskhelia: rivelaziona sul sostituto.

Il caso Kvaratskhelia sta scuotendo l’ambiente Napoli e ha tenuto banco anche nella conferenza stampa di Conte. Il tecnico azzurro ha risposto con un’onestà rara ai giornalisti presenti, senza in nessun modo tirarsi fuori dai dubbi e le agitazioni della piazza dopo le voci di mercato degli ultimi giorni.

L’allenatore ha così chiarito come il calciatore abbia chiesto la cessione a chiare lettere, rendendola così di fatto inevitabile. Dopo averlo tenuto a forza in estate, Conte ha così affermato come non effettuerà una scelta simile anche in questa sessione di mercato, lasciando risolvere la diatriba direttamente alla società e all’entourage del calciatore.

Sostituto di Kvara, sentite Conte

Chiaramente, è stato chiesto all’allenatore azzurro anche come la società si sarebbe mossa per il sostituto del georgiano, a cui però Conte non ha risposto facendo nomi, affermando come le valutazioni sul giocatore in grado di sostituirlo non siano state ancora fatte.

Di seguito le sue parole:

Oggi sono molto concentrato sul Verona, oggi le cose più importanti non sono acquisti e cessione. Cerchiamo di mettere tre punti in cascina. Non sono state fatte valutazioni su chi prendere al suo posto perché oggi Kvara è un giocatore del Napoli, nei prossimi giorni è chiaro che la situazione sarà monitorata. Ora è giusto lasciare la palla al club e all’entourage, io quello che dovevo fare l’ho fatto e fin troppo.

Insomma, risulta evidente come questo addio a gennaio non fosse stato pianificato. Solo nei prossimi giorni, dopo che si avrà la certezza assoluta dell’addio, si valuterà quale sarà il profilo più idoneo.