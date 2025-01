Aurelio De Laurentiis ha messo subito le cose in chiaro per l’eventuale cessione di Khvicha Kvaratskhelia: il presidente detta le condizioni!

Uno dei principali eroi del terzo Scudetto, Khvicha Kvaratskhelia, starebbe preparando le valigie per mettere fine alla sua avventura in azzurro e iniziare una nuova esperienza lontana dalle pendici del Vesuvio. In questi giorni, non si fa altro che parlare del futuro dell’attaccante georgiano. La stella dei partenopei, considerata anche la fase di stallo per il rinnovo, sembra essere sempre più deciso a lasciare il club a gennaio. Ad alimentare speculazioni e punti di domanda sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia ci hanno pensato i recenti rumors di mercato legati al forte interesse del Paris Saint-Germain.

Kvara verso l’addio: De Laurentiis detta le condizioni

In questi giorni, il Paris Saint-Germain starebbe lavorando per trovare un punto d’incontro con la società azzurra di Aurelio De Laurentiis. Proprio il presidente dei partenopei, consapevole del potenziale di Kvara, avrebbe messo le cose in chiaro sin da subito. Il patron del Napoli si sarebbe mostrato irremovibile agli occhi dei parigini, dettando delle condizioni ben precise per la cessione del georgiano.

Stando alle ultime informazioni raccolte da Nicolò Schira, il Napoli avrebbe detto categoricamente no all’inserimento nell’affare delle contropartite tecniche. Il PSG sperava di abbassare le pretese economiche del club partenopeo includendo nell’operazione uno tra Milan Skriniar e Kolo Muani. Strategia che i parigini dovranno mettere da parte, perché Aurelio De Laurentiis pretenderebbe solo un’offerta cash. Il Napoli si sarebbe mostrato più che aperto al dialogo con i parigini. Gli azzurri, di fatto, non hanno alcuna voglia di commettere gli errori del passato, commessi prima con Allan e poi con Osimhen.

De Laurentiis sarebbe stato molto chiaro con il PSG e non solo. Per la cessione di Kvara, il presidente azzurro avrebbe avanzato una richiesta di 80/90 milioni di euro. La società di Ligue 1 starebbe formulando l’offerta, conscia di avere buone possibilità di convincere il calciatore a trasferirsi all’ombra della Torre Eiffel. Per la stella del Napoli, di fatto, sarebbe pronto un contratto da 9 milioni, più 2 di bonus. Una proposta faraonica a cui sarà difficile dire di no.

Le offerte, però, a Kvara non mancano. Nei prossimi giorni, infatti, intorno all’attaccante del Napoli potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Non solo il Paris Saint-Germain, il calciatore georgiano classe 2001 sarebbe finito nell’orbite di due club in particolare della Premier League. Secondo quanto quanto riferito dal portale inglese ‘The Athletic’, anche Liverpool e Chelsea avrebbe fiutato l’affare Kvara, pronti a complicare i piani dei parigini.

Kvara al passo d’addio: il Napoli valuta tre nomi per sostituirlo

Kvaratskhelia ha la fila dietro di sé e il tutto fa pensare che la strada imboccata sia quella del trasferimento a gennaio. Intanto, il direttore sportivo del club azzurro, Giovanni Manna, si starebbe tutelando, tenendo gli occhi fissi sui possibili sostituti. Sempre secondo l’esperto di mercato, Nicolò Schira, il Napoli avrebbe stilato una sorta di short-list in cui spiccano i nomi di tre calciatori nello specifico.

Qualora il Napoli dovesse dire addio a Khvicha Kvaratskhelia, intensificherebbe i contatti per Edon Zhegrova del Lille, Dejan Kulusevski del Tottenham e Federico Chiesa del Liverpool. Tre nomi che piacerebbero e come a mister Antonio Conte. Uno di questi, dunque, dovrebbe essere l’erede il successore di Kvicha Kvaratskhelia.