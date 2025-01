In caso di addio di Kvaratskhelia, cosa farà il Napoli con i soldi della cessione? Spunta la suggestiva ipotesi in diretta.

Che Khvicha Kvaratskhelia possa andare via da Napoli, ad oggi pare essere una possibilità concreta. L’attaccante georgiano è finito di nuovo e prepotentemente nel mirino del Paris Saint Germain che vorrebbe investire su di lui, anche portando alla corte di Aurelio De Laurentiis una cifra importante.

Il Napoli non scende al di sotto degli 80 milioni di euro, richiesta alla quale il PSG dovrà ottemperare per portare a Parigi il numero 77 azzurro. Da capire, però, come il club partenopeo potrà e vorrà reinvestire quei soldI, anche per sostituire un giocatore così importante come Kvara.

Mercato Napoli Ultimissime – Addio Kvara, l’ipotesi di Trevisani: doppio sostituti

Riccardo Trevisani, giornalista di Sportmediaset, ha parlato proprio dell’argomento Kvara, lanciando in diretta quella che potrebbe essere una soluzione per sostituire il calciatore e permettere al Napoli di mettere in piedi un’operazione complessiva soddisfacente per tutti, compreso lo stesso Antonio Conte.

“Mi risulta che il Napoli vada su Zhegrova per sostituire Kvara, però agisce prettamente a destra. Come Politano, pure Neres il gol lo fa a destra. Ngonge può andare via ma pure gioca lì. E si parla anche di Chiesa. Lui e Zhegrova accidenti se è una soluzione, prendendo gli 80 milioni di Kvaratskhelia sarebbe una signora operazione”, le parole di Trevisani a ‘Cronache di Spogliatoio’.