Ultimissime Napoli – Khvicha Kvaratskhelia potrebbe realmente lasciare il club a gennaio, il PSG prepara un’offerta ufficiale lampo: cifre e dettagli della cessione

Arrivano ultimissime Napoli che hanno del clamoroso in merito al futuro di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano potrebbe realmente lasciare il club a gennaio, con il Paris Saint Germain che starebbe preparando un’offerta ufficiale per strappare il giocatore in questi giorni.

Una notizia che avevamo riportato questa mattina, citando l’articolo su Il Roma da parte di Salvatore Caiazza e confermata in queste ore anche da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sui propri account social. L’addio di Kvara non è più un’utopia e con il passare della giornata si sono intensificate le voci di una partenza immediata.

Su Radio CRC è intervenuto proprio Salvatore Caiazza, che per primo ha lanciato questa bomba di mercato in mattinata. Ai microfoni di Umberto Chiariello, il collega ha svelato maggiori dettagli su quanto è avvenuto nelle scorse ore e che avrebbe portato ad uno sprint da parte del Paris Saint Germain per chiudere le operazioni.

“Intorno alle 22.15 ricevo una telefonata da Dubai. Non era Zaccardo. Ci sono tanti campioni lì per una partita tra stelle. Tra questi c’era anche Zaccardo, che è tornato subito in Italia perché ci sarebbe questa possibilità di vendere subito Kvara al PSG. Non so se si sono sentiti col Napoli, ma credo che ci sarà un incontro con Manna. Sarà Zaccardo a fare da intermediario per l’operazione.

Si potrebbe avviare una trattativa veloce, con il PSG che vuole fare sul serio. L’idea è quella di chiudere per 90 milioni compresi di bonus. Skriniar potrebbe essere una contropartita, dato il braccio di ferro con la Juventus per Danilo. Conte ha una preferenza per Chiesa come sostituto”.