Ultime Calcio Napoli – Gli azzurri avrebbero proposto un nuovo rinnovo cospicuo a Kvaratskhelia e la decisione del giocatore ha spiazzato la dirigenza

Per le ultime calcio Napoli è Fabrizio Romano a fornire importantissime novità legate al futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Questa mattina vi abbiamo riportato come, secondo Il Roma, il georgiano potrebbe lasciare gli azzurri già a gennaio in direzione Paris Saint Germain. Uno shock per i tifosi, che non possono tirare un sospiro di sollievo neanche dopo le recenti dichiarazioni dell’esperto di calciomercato sul suo account X.

É di questi minuti, infatti, il post pubblicato dal collega molto noto in tutto il mondo, che ha comunicato aggiornamenti cruciali sulle scelte che prenderà il numero 77 del Napoli. Kvara, ora infortunato, sta vivendo la sua stagione più complessa in azzurro e la vicenda contrattuale non sta di certo aiutando il giocatore nelle sue prestazioni.

Kvaratskhelia non rinnova ancora: il PSG spaventa

Sia Fabrizio Romano, che Matteo Moretto, altro giornalista esperto di mercato, hanno fatto sapere che il Napoli avrebbe presentato un’offerta importante per il rinnovo di Kvaratskhelia, ma che sarebbe stato lo stesso giocatore a tergiversare e a non accettare ancora la proposta. Ricordiamo che il georgiano percepisce ancora 1,5 milioni di euro e che l’intenzione del club era quello di avvicinarlo il più possibile ai 6 milioni che guadagna oggi Lukaku.

La scelta di aspettare e lasciare sul tavolo la proposta del Napoli, avvicinerebbe ancora di più il PSG. Anche Romano e Moretto confermano l’indiscrezione de Il Roma, secondo la quale i francesi sono attentissimi alla situazione dell’attaccante e la monitorano costantemente.

Già in estate, infatti, la squadra parigina aveva presentato un’offerta per Kvara e Osimhen, ma De Laurentiis la rispedì al mittente. Questa volta, potrebbe aprirsi un vero e proprio caso e non si può più escludere una cessione del giocatore. Resta quasi impossibile che lasci il Napoli a gennaio, nonostante l’ipotesi Chiesa come sostituto, ma la mancata firma sul contratto non lo lega certamente di più ai colori azzurri.