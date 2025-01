Ultimissime Calcio Napoli – La cessione è sempre più vicina, l’agente del calciatore sta trattando con 4 club, di cui due di Serie A: tutti i dettagli

Per le ultimissime calcio Napoli riportiamo novità anche in uscita nel calciomercato dei partenopei. La rosa di Antonio Conte non è di certo la più profonda del campionato, ma con una sola competizione lo spazio disponibile per tutti non è così elevato. Non tutti i calciatori sono riusciti a rientrare a pieno nel progetto azzurro e la dimostrazione è arrivata in queste ore con il quasi ufficiale addio di Folorunsho.

La stessa strada potrebbe prenderla un altro giocatore partenopeo, che si starebbe avvicinando a grandi passi verso la cessione in questo mese di gennaio. Una scelta che aprirebbe scenari importanti in entrata, liberando spazio nelle liste che tutti i club devono rispettare in fase di campagna acquisti. Nelle ultime ore, sono diventati sempre più insistenti le voci di una trattativa che si concluderà con un arrivederci.

Ngonge lascia il Napoli? Cessione più vicina: l’agente parla con 4 squadre

Non solo Folorunsho, come detto, non solo Zerbin come più volte riportato, anche Cyril Ngonge potrebbe presto salutare il Napoli. Appena 257 minuti totali in stagione sotto la guida tecnica di Antonio Conte, che già in estate aveva valutato un suo addio. Arrivato a gennaio dello scorso maledetto anno, l’avventura del classe 2000 all’ombra del Vesuvio potrebbe già essersi conclusa.

Non è detto che l’attaccante lasci la squadra a titolo definitivo, si valuta anche solamente un prestito, per poi valutare attentamente ulteriori ipotesi in estate. Nelle scorse ore si è fatto avanti in maniera convincente il Bologna di Vincenzo Italiano, che sta cercando rinforzi offensivi dopo l’addio di Karlsson.

Anche il Verona, però, avrebbe mostrato un forte interesse di riportare il giocatore in gialloblu dopo solamente un anno. É lì che è esploso definitivamente, attirando le attenzioni di top club come il Napoli. Per la salvezza, Zanetti avrebbe bisogno di un calciatore come lui, da affiancare a Tengstedt e Mosquera, ampliando un reparto offensivo che dovrà segnare tanto nel girone di ritorno.

Ngonge verso la cessione: le ultimissime novità

Secondo quanto riferito dai quotidiani e da alcuni esperti di calciomercato, l’agente del giocatore, William D’Avila, avrebbe raggiunto Milano nelle scorse ore, proprio per trattare con le società interessate al suo assistito. Non solo Serie A, anche dalla Ligue 1 infatti ci sarebbe un possibile spiraglio.

Il Napoli aspetterà prima di ufficializzare gli addii di Folorunsho e Zerbin, per poi procedere eventualmente con l’uscita di Ngonge, che resta comunque un giocatore validissimo. In caso di assenza di Politano e Kvara contro il Verona, non si esclude che proprio il 24 enne possa giocare titolare.

La sfida contro i gialloblu di domenica sera al Maradona, potrebbe anche significare un’occasione per nuovi dialoghi tra le società, così da capire meglio le prossime mosse.