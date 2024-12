Calciomercato Napoli, Folorunsho-Fiorentina: c’è l’accordo, i dettagli dell’operazione

Folorunsho ad un passo dalla Fiorentina: il calciatore ha raggiunto un accordo con la Viola, i dettagli.

La finestra di calciomercato invernale sta per aprirsi e Giovanni Manna è a lavoro per provare a ridisegnare la squadra da affidare ad Antonio Conte per la seconda parte di stagione. Il direttore sportivo sta per concludere alcune trattative in uscita già da ora per avere la liquidità e spazio necessari per provare a compiere qualche colpo in entrata in tutto il mese di gennaio. Su tutti Alessio Zerbin e Michael Folorunsho. Il primo è diretto a Venezia, il secondo è ad un passo dalla Fiorentina di Raffaele Palladino.

Accordo raggiunto: Folorunsho- Fiorentina, ci siamo

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, la Fiorentina avrebbe fatto il balzo necessario per assicurarsi le prestazioni di Michael Folorunsho. Il centrocampista ex Verona ha visto pochissimo il campo in questa stagione ed è pronto a sposare una nuova avventura.

Folorunsho lascia, così, Napoli dopo aver vissuto una prima parte di stagione con emozioni contrastanti: da una parte la soddisfazione di esser stato convocato ad Euro 2024, dall’altra la consapevolezza di non rientrare nei piani del nuovo tecnico Antonio Conte. Di conseguenza, anche il suo apporto in campo è stato davvero minimo.

Pochi spezzoni di partite e poco talento espresso, probabilmente anche per la scarsa fiducia. Ad un passo dalla Lazio alla fine dell’ultima sessione di mercato estiva, ora è vicinissimo alla Fiorentina. La Viola ha bisogno di un sostituto di Bove e Palladino ha deciso di virare verso una vera opportunità di mercato.

Capitolo cessioni, i dettagli dell’operazione Folorunsho

Per arrivare ad un’intesa, Napoli e Fiorentina avrebbero risolto l’affare con una trattativa basata su un prestito con diritto di riscatto, secondo alcune voci fissato intorno agli 8-9 milioni. Intanto, il giocatore avrebbe raggiunto un accordo di massima per un contratto fino al 2029 (prestito 6 mesi + 4 anni).

Inoltre da capire se l’operazione vedrà l’inserimento di Cristiano Biraghi, ormai pronto a separarsi dalla Fiorentina. Un intreccio di mercato che coinvolgerà anche Leonardo Spinazzola, anche lui disposto a lasciare Napoli dopo appena metà stagione.

Si aprono nuovi orizzonti per Manna che, conseguentemente alla cessione di Folorunsho, dovrà intervenire sul mercato e fornire a Conte un centrocampista più tecnico e con più fantasia per completare il reparto a disposizione dell’allenatore salentino. Nuovi aggiornamenti si attendono nei prossimi giorni con l’avvento del mercato.