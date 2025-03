Juve-Genoa, dagli spalti usano Napoli per offendere: ciò che succede è assurdo

Ha dell’assurdo quanto successo nel corso della sfida del campionato di Serie A tra la Juventus e il Genoa: l’accaduto, verificatosi nel corso della sfida, fa già discutere.

Esordio ok per Igor Tudor sulla panchina della Juventus: la compagine bianconera è tornata ai tre punti contro il Genoa, grazie alla rete decisiva nel primo tempo siglata da Kenan Yildiz, su assist di Dusan Vlahovic. Una vittoria importante per la Vecchia Signora, che risponde così al successo di quest’oggi del Bologna in chiave lotta per un piazzamento per la prossima edizione della UEFA Champions League.

Tuttavia, quanto accaduto all’Allianz Stadium nel corso del secondo tempo ha davvero dell’assurdo, malgrado la medesima sia divenuta una bruttissima abitudine in parte degli stadi della Serie A.

Serie A, Juve – Genoa: i tifosi usano Napoli per offendere i sostenitori rossoblu

“Genoano napoletano”, “Voi siete napoletani” e poi ancora “Noi non siamo napoletani”. Spettacolo indegno quello andato in scena in occasione della sfida tra la Juventus e il Genoa.

Uno spettacolo indegno che riporta alla ribalta il problema della discriminazione territoriale, un’offesa continua ai tifosi del Napoli e a un’intera città che non merita certamente questo trattamento. Il calcio – è bene ricordare – non è solo gol e tattica: è anche cultura, rispetto, esempio. Quanto accaduto sugli spalti pone una sfida anche fuori dal campo, con la speranza che si possa trovare quanto prima una soluzione per arginare il più possibile certi episodi dagli stadi di Serie A, e non solo.

Last Updated on 29 Mar 2025 – 20:05 by Francesco Fildi