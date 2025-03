Ultim’ora Napoli, arriva il comunicato ufficiale sull’infortunio: la diagnosi sul calciatore di Antonio Conte e le ultime in vista di Napoli-Milan.

Brutte notizie in casa Napoli alla vigilia del big match contro il Milan. Antonio Conte dovrà fare a meno di un giocatore nella partita di domani in programma alle 20,45 allo stadio Maradona. Valevole per la 30a giornata di Serie A, quella contro i rossoneri sarà una sfida molto importante per la lotta scudetto. Gli azzurri giocheranno già consapevoli del risultato dell’Inter, che giocherà poche ore prima in casa contro l’Udinese. I nerazzurri sono attualmente primi in classifica con tre punti di vantaggio sui ragazzi di Conte. Intanto, arriva il comunicato ufficiale sull’infortunio già preannunciato dal tecnico nella conferenza odierna.

Napoli, infortunio per Spinazzola: comunicato ufficiale

Antonio Conte ha già annunciato l’infortunio di Spinazzola nella conferenza stampa pre Napoli-Milan. Dopo le parole dell’allenatore leccese è arrivato anche il comunicato ufficiale della società campana:

“Nel corso della settimana Leonardo Spinazzola ha accusato un affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Domani sulla corsia sinistra, a meno di sorprese, dovrebbe quindi trovare spazio Olivera. Il modulo scelto da Conte dovrebbe essere ancora una volta il 3-5-2 con la coppia Lukaku-Raspadori in attacco.

Verso Napoli-Milan, le ultime

La partita tra Napoli e Milan non è mai una semplice gara di campionato: è un classico che sa di storia, e stavolta vale doppio. Inserita nella 30a giornata di Serie A, questa sfida è un crocevia nella corsa allo Scudetto.

Con l’Inter a +3, gli azzurri devono vincere per tenere il passo e, magari, approfittare di un eventuale scivolone dei nerazzurri contro l’Udinese. Il Maradona sarà una bolgia, pronto a spingere la squadra con quel calore che solo Napoli sa dare.

Il Milan, dal canto suo, arriva con le sue ambizioni e un Sergio Conceicao che vuole lasciare il segno. Ma per il Napoli è una questione di dentro o fuori: perdere punti ora significherebbe dare un vantaggio forse decisivo all’Inter. Conte lo sa, e nonostante l’infortunio di Leonardo Spinazzola, è determinato a tirar fuori il massimo dai suoi. Perché a Napoli il calcio non è solo un gioco: è passione, è orgoglio, è un sogno da inseguire con il cuore in mano, come quello dello Scudetto.

