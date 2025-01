Calciomercato Napoli Ultimissime – Primo tentativo concreto per Frattesi, gli azzurri fanno sul serio: i dettagli della possibile offerta di Manna

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano sul fronte Davide Frattesi. Questa mattina, il Corriere dello Sport ha aperto in copertina con la notizia di un interessamento concreto da parte degli azzurri nei confronti del centrocampista dell’Inter. Il giocatore non appare più così contento della sua gestione in nerazzurro, con uno scarsissimo minutaggio riservato da Simone Inzaghi in questa stagione.

A partire dal mese di novembre, Frattesi ha disputato: 45 minuti in campionato in 8 partite, 15 minuti in Supercoppa Italiana in 2 match, 90 minuti in Coppa Italia e 128 in Champions League in 3 gare. Sono 278 minuti in 14 sfide, cioè in 1260 minuti potenzialmente complessivi. Pochissimo per un giocatore del suo calibro, già autore di tre gol in stagione.

Il Napoli pensa davvero a Frattesi: i dettagli

Con l’uscita di Folorunsho, il Napoli starebbe concretamente valutando l’ipotesi di rinforzarsi a centrocampo. Riuscire a chiudere un colpo come quello che porterebbe a Frattesi, permetterebbe ad Antonio Conte di avere a disposizione un’arma di altissimo livello per la seconda parte di stagione. Con il colpo Pellegrini sfumato e con Fazzini verso la Lazio, quello di Frattesi è diventato il nome in pole, in un’operazione che prescinderebbe da Casadei.

Il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe studiando i margini per riuscire a portare a vanti un’operazione di tale portata, che non sarà certamente semplice da chiudere. L’interesse per il centrocampista è di vecchia data, già un anno e mezzo fa, quando lasciò il Sassuolo, il Napoli si era inserito nella corsa con la Roma, prima che l’Inter riuscisse a trovare un accordo.

La sua avventura in nerazzurro, fin qui, è stata anche soddisfacente, con gol pesanti nell’anno dello Scudetto. Si è conquistato anche la fiducia di Spalletti in Nazionale, di cui è il capocannoniere attuale, ma qualcosa in questa stagione ha funzionato meno.

Le difficoltà dell’operazione Frattesi

Portare a termine una trattativa come questa, però, resta un’impresa molto complicata. In primis perché sono coinvolte due delle tre candidate allo scudetto e l’una potrebbe rinforzare l’altra. In secondo luogo per una questione economica, dato che le richieste dell’Inter sono molto alte per il 25enne.

I nerazzurri non scendono sotto i 45 milioni di euro per Frattesi, al massimo potrebbero convincersi per 40, ma la cifra resta molto alta per evitare di perdere il giocatore a gennaio. Il Napoli starebbe quindi valutando l’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto e pagamento biennale, rimanendo però con quelle cifre stabilite dall’Inter.

Infine, l’ultimo ostacolo: anche in azzurro la concorrenza è altissima. Per Frattesi, che ha voglia di giocare, non verrebbe garantita assolutamente la titolarità certa, proprio perché il centrocampo partenopeo è già collaudato con McTominay, Lobotka e Anguissa. Trasferirsi da un club all’altro senza un upgrade in termini di minutaggio, potrebbe convincerlo a desistere. Le parti continueranno a parlare, il mese di gennaio sarà intenso.