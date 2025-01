Cesare Casadei è balzato in cima alla lista delle preferenze del Napoli: al tempo stesso, però, non c’è soltanto il giocatore del Chelsea tra gli obiettivo per il centrocampo.

Il Napoli ha messo gli occhi su Cesare Casadei. Il centrocampista del Chelsea è diventato uno dei primi obiettivi di Giovanni Manna che sta lavorando per capire la fattibilità dell’operazione. Al Napoli serve dare un elemento per il centrocampo di Antonio Conte, e quello dei blues è un calciatore con caratteristiche ideali.

Le prossime ore potrebbero essere cruciali: il direttore sportivo sta cercando di studiare la formula migliore per poter presentare al Chelsea una proposta ideale, ma non c’è soltanto Casadei sulla lista di Manna.

Calciomercato Napoli – Non solo Casadei: le ultime di Sky

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato proprio di Casadei e di quelle che potrebbero essere le mosse del Napoli per migliorare il centrocampo azzurro.

“ll Napoli dovrebbe formulare nelle prossime ore una prima offerta al Chelsea per riportare in Italia Cesare Casadei. Non è sicuramente l’unico nome sul quale sta lavorando Manna, ma è uno dei preferiti per il centrocampo di Antonio Conte”, le parole di Di Marzio.

Come noto, anche Jacopo Fazzini rappresenta un obiettivo per gli azzurri: il centrocampista dell’Empoli è conteso anche dalla Lazio che avrebbe incassato il gradimento dello stesso calciatore.