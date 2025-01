Ultime Calcio Napoli – da Buongiorno e Olivera a Kvaratkhelia e Politano: il punto sugli infortunati in vista della partita contro il Verona

Per le ultime calcio Napoli ci occupiamo anche del tema legato agli infortuni. Sono 4 e pesanti quelli che Conte deve fronteggiare in questo momento delicato della stagione. Il mese di gennaio, infatti, è iniziato con il piede giusto in trasferta a Firenze, ma porrà davanti agli azzurri una calendario ancora più ostico. Dopo la sfida contro il Verona di domenica prossima, infatti, toccherà all’Atalanta e alla Juventus, prima della partita con la Roma di inizio febbraio.

Un tour de force impressionante, che pone il Napoli nelle condizioni di sperare di recuperare i propri giocatori migliori il prima possibile. L’elenco è composto da Alessandro Buongiorno, Mathias Olivera, Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano. Aver fatto punteggio pieno senza questi calciatori, deve ancora di più esaltare il lavoro svolto da Antonio Conte da inizio stagione.

Buongiorno e Olivera, il punto sulla difesa del Napoli

Partiamo nel nostro focus dal reparto arretrato. Per Alessandro Buongiorno, infortunato in allenamento a metà dicembre e con una frattura della vertebra lombare che gli ha fatto saltare le ultime 3 partite, i tempi di recupero sono i più lunghi tra tutti i presenti in questo elenco.

Il centrale dovrebbe esserci per la partita contro la Juventus al Maradona del prossimo 25 gennaio. Praticamente impossibile, infatti, che ce la faccia già per il 18 contro l’Atalanta. Il rischio è che neanche per il match con i bianconeri possa essere in campo, slittando direttamente all’incontro con la Roma di febbraio. La situazione va tenuta monitorata.

Per Olivera, invece, l’infortunio al polpaccio rimediato contro la Fiorentina è in corso di valutazione. L’uruguaiano potrebbe anche essere già disponibile per la gara col Verona, ma lo staff del Napoli non vorrà rischiare. La ripresa dell’allenamento della squadra è stata ieri, motivo per cui solo nei prossimi giorni si capirà meglio come muoversi.

Kvaratskhelia e Politano, come stanno gli attaccanti

Capitolo attacco. Conte ha saputo sopperire alla grande all’assenza di Kvara e Politano contro la Fiorentina, con un Neres in forma strepitosa e uno Spinazzola che ha giocato una buonissima gara. Il georgiano si è fermato per un affaticamento muscolare mentre l’azzurro per un’elongazione al polpaccio.

Entrambe le situazioni verranno monitorate prima della sfida al Verona, dato che il peggio sembra passato. Come nel caso di Olivera, però, non si vorrà rischiare di bruciare i tempi e di non averli poi a disposizioni per le partite più delicate.

Ecco dunque che questi giorni diventano cruciali per entrambi. A Castel Volturno, Conte potrà capire meglio le condizioni dei suoi attaccanti e valutare se convocarli o meno per la partita di domenica e se addirittura affidar loro una maglia da titolare.