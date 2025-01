Napoli, accordo raggiunto: si attende solo l’annuncio ufficiale

Ultimissime Napoli – Continuano ad arrivare buone notizie per il Napoli di Conte: si attende solo l’ufficialità per il giocatore

Non ha intenzione di fermarsi e di aprire gli occhi il Napoli di Antonio Conte: le due battute d’arresto contro la Lazio di Baroni sembrano ormai ampiamente superate e anzi, da quelle sfide il Napoli ha ingranato una marcia diversa, sia per quanto riguarda i risultati raggiunti sia per lo sviluppo del gioco, decisamente salito di livello.

In questo ultimo mese Conte ha anche “allungato” la rosa, scoprendo definitivamente la carta Neres, ormai non più solo un dodicesimo uomo da far entrare quando le partite sono bloccate ma un titolare capace di offrire una prestazione continua per tutti i 90 minuti, e ritrovando la rete di Giacomo Raspadori, decisivo nel match contro il Venezia.

Arrivati in gennaio, Conte non ha intenzione di abbassare la soglia dell’attenzione, consapevole che gli impegni europei di Atalanta e Inter potrebbero dargli lo spazio sufficiente per raggiungere il vero obiettivo del tecnico ex Chelsea, ormai non così tanto celato: lo scudetto. Per farlo, Conte chiede degli sforzi ad Aurelio De Laurentiis, trattenere e blindare le colonne di questa squadra e allungare ulteriormente la rosa.

Napoli, accordo in arrivo per il pupillo di Conte

La bravura riconosciuta al tecnico salentino non consiste solo nel farsi accontentare dai suoi presidenti in sede di mercato, vedasi lo sforzo enorme fatto dal Napoli per portare alle pendici del Vesuvio Romelu Lukaku, ma anche nel tirare fuori il 200% da ogni elemento presente nella rosa, dai titolari di lungo corso reduci da una stagione in ombra, vedasi Lobotka e Anguissa, a chi non aveva ancora espresso pienamente il suo potenziale in maglia azzurra.

A quest’ultimo gruppo fa capo sicuramente Matias Olivera, mai definitivamente sbocciato durante le scorse stagioni ma ormai divenuto colonna della squadra allenata da Antonio Conte: secondo quanto riportato da Sportitalia su “X”, l’uruguaiano avrebbe raggiunto un accordo per il rinnovo fino al 2029, con opzione, o fino al 2030, su espressa richiesta dell’allenatore.

Napoli, la stagione pazzesca di Olivera

Come detto, in questa stagione Matias Olivera è diventato elemento imprescindibile del Napoli: sempre presente, con 19 presenze su 19 uscite stagionali, Olivera ha offerto a Conte la possibilità di passare agilmente dalla difesa a 3 a quella a 4, potendo agire agilmente sia da braccetto che da esterno a tutta fascia.

La presenza di Olivera è quella che permette al Napoli di mantenere la linea alta, uscendo spesso bin pressione, e concede minor sacrificio a Kvara (o Neres) in fase difensiva, restando maggiormente dietro durante l’impostazione, permettendo al talento georgiano di esprimersi meglio nella metà campo offensiva.