Ultimissime Calcio Napoli – L’arrivo di Antonio Conte a Napoli ha portato un’aria del tutto diversa. Ora, gli azzurri sono primi in una speciale classifica.

La stagione del Napoli prosegue al meglio. Gli azzurri sono stati assoluti protagonisti del girone d’andata di Serie A, motivo per il quale la classifica è soddisfacente. Ben 44 punti conquistati in 18 giornate, per sottolineare ancora una volta il lavoro svolto da Antonio Conte durante i primi mesi in Campania. Il tutto, ovviamente, è stato reso possibile dai calciatori che non hanno mai smesso di seguire il proprio tecnico. L’annata è molto lunga, ma intanto, la squadra azzurra è già prima in una speciale classifica.

Napoli, con Conte la difesa è un bunker: i numeri

La prima parte di stagione è ormai chiavata e in casa Napoli non si può non essere felici. Tutti si aspettavano tanto dall’arrivo di Antonio Conte, motivo per il quale il tecnico sapeva di non poter fallire. Come spesso è accaduto nel corso della sua carriera, è riuscito a ridare brillantezza agli azzurri grazie ad un DNA vincente. Non a caso, tutti i numeri sono a favore dell’allenatore salentino, ma in poco particolare le statistiche legate alla difesa aprono uno scenario incredibile.

La classifica della Serie A parla chiaro: Napoli in testa con Atalanta (una partita in meno) e Inter (due partite in meno) che inseguono. I 44 punti conquistati nel girone d’andata sono frutto non solo della fase offensiva, ma sopratutto della difesa. Quest’ultima, ha dimostrato una solidità invidiabile che ha permesso ai partenopei di balzare in testa ad una speciale classifica.

Ad oggi, il Napoli è tra le migliori difese d’Europa. Le reti subite in Serie A sono solo dodici, mentre i match giocati son diciannove. Tali statistiche sottolineano la genuinità del lavoro svolto da Antonio Conte a Castel Volturno. Al tempo stesso, però, l’ennesimo dato che cattura l’attenzione è quello legato ai clean sheet. Quest’ultimi, sono ben undici in campionato e sottolineano (ancora una volta) quanto sia difficile “punire” la difesa azzurra.

Lavoro, lavoro, lavoro: il motto di Conte regala i suoi frutti

L’arrivo di Antonio Conte a Napoli ha portato subito grande entusiasmo. Al momento della firma, l’intera città sapeva di avere a disposizione un vero e proprio leader. L’ex Juventus ha dimostrato tutta la propria natura sul campo, dopo fino ad oggi ha tirato fuori il meglio dai suoi calciatori.

Infatti, i numeri legati alla difesa sono frutto del lavoro del tecnico. Quest’ultimo, è riuscito a ridare brillantezza alla squadra ma in modo particolare a chi come Meret viveva un periodo “complesso”. Al tempo stesso, a beneficiare di tale atteggiamento son stati anche uomini come Rrahmani, Di Lorenzo e Olivera, Juan Jesus e tanti altri.

Discorso diverso, invece, per Alessandro Buongiorno. Quest’ultimo, è arrivato a Napoli su specifica richiesta di Antonio Conte ed ha subito preso le redini della difesa. Il rientro dall’infortunio non è ancora vicino, ma l’ex Torino è pronto a diventare un leader del gruppo azzurro nei prossimi mesi.