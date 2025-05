Torino-Inter, turnover massiccio: fuori tutti i titolari, le formazioni ufficiali

Massiccio turnover per Simone Inzaghi dopo gli sforzi in Champions League, fuori tutti i titolari a partire da Sommer fino a Marcus Thuram

Un solo titolarissimo nella formazione nerazzurra. Simone Inzaghi decide di cambiare quasi tutti gli undici titolari della sua Inter per affrontare il Torino, alla 36a giornata, che potrebbe in effetti essere decisiva per le sorti del campionato.

Tra i pali riposa Sommer, che si siede in panchina per fare spazio a Martinez. In difesa confermato Bastoni, ancora fuori Pavard e solo panchina per Acerbi. In mediana addirittura Zalewski, perché Inzaghi ha deciso di lasciare almeno inizialmente Barella in panchina. Anche Dumfries, eroe delle due gare di Champions League contro il Barcellona, è stato lasciato fuori dai titolari contro i granata.

In attacco Taremi e Correa schierati dall’inizio, mentre Thuram viene lasciato fuori per recuperare energie in vista dei prossimi impegni. Lautaro salta questo match, ma è in grosso dubbio anche per la prossima sfida contro la Lazio.

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Inter

TORINO: ancora da confermare

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Correa. All. Inzaghi.