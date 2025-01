Calciomercato Napoli Ultimissime – Il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe lavorando su un’alternativa a sorpresa per il centrocampo degli azzurri

Dal calciomercato Napoli ultimissime arrivano in queste prime ore della giornata. Novità costanti nei giorni iniziali della campagna acquisti invernale, iniziata ufficialmente lo scorso 2 gennaio. La dirigenza partenopea sta avendo colloqui costanti con Conte per riuscire a individuare i nomi giusti per rinforzare la rosa e rimanere in lotta per lo Scudetto fino alla fine dell’anno.

Tra le priorità della società c’è sicuramente quella legata al centrocampista, specie dopo l’uscita di Folorunsho. Sulle nostre pagine di SpazioNapoli vi stiamo riportando le ultime novità legate a Fazzini, la cui trattativa si sta complicando, e Casadei, sul quale il Napoli ha accelerato nella serata di ieri. Secondo il Corriere dello Sport, però, ci sarebbe anche un piano C sul mercato.

Calciomercato Napoli, ipotesi Payero: contatti con l’Udinese

Il terzo nome valutato in questi giorni dal Napoli sarebbe quello di Martin Payero, classe 1998. Proprio l’età rappresenta il primo grande ostacolo, dato che gli azzurri dovrebbero liberare uno slot per far firmare l’argentino e quello di Folorunsho sarebbe destinato al difensore, con Danilo in pole.

Solamente un’altra uscita, probabilmente quella di Spinazzola, che però al momento sembra congelata, favorirebbe l’arrivo del centrocampista dell’Udinese. Un nome sul quale Manna starebbe lavorando come piano alternativo nel caso non si riescano a portare a termine le ipotesi Fazzini e Casadei, sopracitate.

Payero ha giocato 12 partite in questa stagione, realizzando 1 assist, ma per via di un problema al ginocchio ha dovuto saltare gran parte della prima metà di campionato. É tornato proprio nelle ultimissime settimane, scendendo in campo per 68 minuti nella sfida contro il Verona dell’ultimo turno di Serie A.

Payero, i costi della possibile trattativa

Il centrocampista cresciuto nel Banfield, è approdato in Italia nel settembre del 2023 dal Middlesbrough per 3 milioni di euro, ma il suo valore non è aumentato così tanto secondo dati Transfermarkt. Attualmente la sua valutazione è intorno ai 5 milioni e l’Udinese potrebbe spingersi poco più in là con la richiesta finale.

Cifre che non spaventerebbero quindi il Napoli, che ha avviato già i primi contatti con la dirigenza friulana per capire meglio la posizione del club in merito al giocatore. Su di lui anche un piccolo interesse della Lazio, che però sarebbe in vantaggio su Fazzini, e dell’Atletico Madrid, che ha provato un sondaggio.

L’operazione Payero si sbloccherebbe solamente in caso di fumata nera per Casadei, che al momento resta il nome più avanzato nell’orbita Napoli per questo mercato di gennaio.