Notizie Calcio Napoli – Sprint degli azzurri per Casadei, ecco cosa potrebbe sbloccare la trattativa con il Chelsea per il centrocampista

Per le notizie calcio Napoli apriamo la giornata con le importanti novità legate al futuro di Cesare Casadei, fortemente cercato dagli azzurri in queste ore. Il calciomercato sta entrando nel vivo e il direttore sportivo Giovanni Manna non ha alcuna intenzione di perdere tempo. La volontà è quella di rinforzare la rosa il prima possibile, così da permettere a Conte di poter lavorare con gli innesti più a lungo.

Nella tarda serata di ieri, vi abbiamo riportato dell’accelerata da parte del Napoli nella trattativa con il Chelsea per portare Casadei nuovamente in Italia. Il centrocampista è stato a lungo nell’orbita del Torino in queste settimane, ma la dirigenza partenopea avrebbe deciso di tentare uno sprint, che, chiaramente, ha attirato l’attenzione del centrocampista italiano.

Casadei al Napoli, Stellini innamorato del giocatore: le ultime

La pista Casadei è nata dopo le difficoltà riscontrate dal Napoli per il possibile colpo Fazzini. Il centrocampista dell’Empoli vorrebbe solo la Lazio, che gli garantirebbe maggior minutaggio. In azzurro, invece, con una sola competizione e un reparto così folto, sarebbe difficile riuscire a ritagliarsi uno spazio da protagonista. A questo avrà sicuramente pensato Casadei, che però non è turbato.

Lavorare con Conte è un’opportunità enorme di crescita nella propria carriera e il suo vice, Stellini, è pazzo di lui, tanto da insistere personalmente per portarlo al Napoli. L’ha seguito molto nel suo percorso al Chelsea, iniziato nell’agosto del 2022, ma mai realmente soddisfacente. Tanti i prestiti, tra cui l’ultimo al Leicester la scorsa stagione, dove ha realizzato anche 3 gol.

Con i Blues è invece a secco, non ha praticamente mai giocato in Premier quest’anno, venendo relegato alla Conference League. É dunque in uscita e gli azzurri ne vogliono assolutamente approfittare per rinforzare la mediana dopo la cessione di Folorunsho verso la Fiorentina.

Cosa può sbloccare l’affare Casadei

Per riuscire a chiudere la trattativa, servirà un’offerta concreta da parte del Napoli nei confronti del Chelsea. Il classe 2003, che dunque non peserà nelle liste avendo iniziato la stagione in corso a 21 anni (ne compirà 22 dopo domani), venne acquistato dal club londinese per poco meno di 15 milioni di euro.

Oggi il suo valore è sceso e Manna potrebbe strapparlo anche per una decina di milioni. La concorrenza del Torino è parsa agguerrita, ma con la giusta mossa nel minor tempo possibile, qualsiasi tipo di concorrenza verrà battuta.

I prossimi giorni saranno dunque decisivi, anche perché il Napoli è a caccia di un centrocampista per mantenere la rosa profonda. Non resta che attendere gli ultimi contatti e un’offerta ufficiale per arrivare alla fumata bianca.