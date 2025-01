Napoli calcio notizie – Nel giocattolo perfetto di Antonio Conte, c’è qualche ingranaggio che non funziona benissimo: l’agente conferma la partenza immediata

Il Napoli di Antonio Conte continua la sua corsa senza guardarsi indietro. Le due sconfitte subite contro la Lazio guidata da Baroni sembrano ormai acqua passata. Anzi, proprio da quelle battute d’arresto è arrivata una svolta importante: i partenopei hanno migliorato sia i risultati sia la qualità del gioco, che appare ora più fluido e incisivo.

Nell’ultimo mese, Conte ha sfruttato al meglio le risorse della rosa, trovando nuove soluzioni. David Neres, che inizialmente sembrava destinato al ruolo di arma a gara in corso, si è guadagnato uno spazio da titolare grazie alle sue prestazioni costanti per tutti i 90 minuti. Allo stesso tempo, la squadra ha potuto contare sul ritorno al gol di Giacomo Raspadori, che si è rivelato fondamentale nella sfida contro il Venezia.

Se alcuni esuberi stanno ora trovando più spazio, inevitabilmente altri giocatori stanno chiedendo di andare a giocare altrove e l’arrivo della finestra di mercato invernale è il momento perfetto per rilanciarsi: anche l’agente conferma l’immediato trasferimento.

Napoli, con la Lazio l’ultima chance

Tra le note stonate dell’Olimpico in occasione della Coppa Italia, probabilmente la peggior prestazione stagionale del Napoli insieme a Verona, c’è sicuramente Alessio Zerbin. L’ala del Napoli ha giocato fuori ruolo, a causa dell’assenza di Mazzocchi. Conte aveva necessità di mandarlo in campo e ha chiesto al ragazzo un lavoro differente rispetto alle sue qualità. Ha sofferto tanto sulla fascia le avanzate di Zaccagni, Dele-Bashiru e persino Hysaj, finito ai margini del progetto biancoceleste tanto da non essere nemmeno inserito nella lista della Serie A.

Zerbin è ormai finito ai margini del progetto di Conte, chiuso sia dal passaggio alla difesa a 4 sia dal ritrovato Leonardo Spinazzola, autore di un’ottima partita nell’ultimo match contro la Fiorentina, che ha dirottato nuovamente Mazzocchi a destra: per lui arriverà inevitabilmente la cessione.

Napoli, Marinelli conferma: “Andrà al Venezia”

Intervenuto sulle frequenze di Radio KissKiss, Giulio Marinelli, rappresentante legale di Alessio Zerbin, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito, vicino al passaggio al Venezia in prestito con obbligo condizionato dalla salvezza dei lagunari: “Le società si stanno parlando, c’è stato un piccolo rallentamento in virtù del fatto che la squadra di Conte ultimamente ha avuto alcuni infortuni“.

Non si è sbilanciato sui tempi del trasferimento, dipendenti anche da altre operazioni e dal rientro degli infortunati, Marinelli ha però voluto sottolineare il dispiacere di Conte nel perdere Zerbin a titolo definitivo in caso di salvezza del Venezia: “Essere allenato da Conte lo ha migliorato, a Napoli ha avuto grandi allenatori. Quando poi il mister ha dato il placet per la cessione a denti stretti gli ha detto che gli dispiaceva molto di questa cessione. Ha trovato in Alessio un giocatore che ha fame di apprendimento“.