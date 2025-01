Notizie calcio Napoli- Spunta un’incredibile suggestione per il mercato di gennaio: può esserci un grande ritorno in maglia azzurra.

Il mercato di gennaio è appena iniziato e in casa Napoli ancora non è arrivato nessun acquisto. C’è da aspettarsi, però, che fra non molto questo scenario possa cambiare: tante sono infatti le voci di calciatori accostati al club azzurro. In particolare, Manna starebbe cercando con insistenza un difensore centrale e un centrocampista con caratteristiche offensive. Per il primo, è nettamente in pole l’ipotesi Danilo, per cui manca ancora l’accordo con la Juventus. Per il secondo, invece, ancora tante le ipotesi in ballo.

Napoli, attrae un grande ritorno

Il nome principale sembra essere quello di Jacopo Fazzini, per cui sembrerebbe raggiunto l’accordo con l’Empoli. L’assenza però dell’accordo col calciatore (che preferisce la Lazio), porta però il club azzurro a valutare anche le alternative. Spunta così una suggestione che sarebbe incredibile: secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il Napoli sarebbe infatti attratto dalla possibilità Elmas.

Ceduto nel gennaio dello scorso anno al Lipsia, il macedone ha trovato fin qui ochissimo spazio in terra tedesca. Nella scorsa stagione solo due presenze da titolare in Bundesliga. In questa, la situazione è peggiorata: addirittura nessuna partita giocata dall’inizio in stagione. Il Napoli cerca un rinforzo proprio in quella zona del campo e con quelle caratteristiche: viene facile pensare che l’idea possa esserci.

Il quotidiano specifica come questa, al momento, sia solo una suggestione, insieme a piste più concrete come ad esempio anche Cristante della Roma. Curioso è come Elmas sia accostato dai media anche alla Lazio, squadra con cui il Napoli si sta contendendo Fazzini.

Elmas torna al Napoli? L’incredibile ipotesi

La storia fra Elmas e il Napoli potrebbe così ricominciare un anno dopo. Una storia iniziata nel 2019 sotto la guida di Ancelotti e che ha visto il suo apice nell’annata 2022/2023, quella dello Scudetto. In quest’ultima, il macedone si rivelò il “dodicesimo uomo” perfetto per Spalletti realizzando ben 6 gol in Serie A con appena 14 partite da titolare.

Nel gennaio del 2024 è arrivato però l’addio direzione Lipsia. Troppo poco infatti lo spazio in azzurro, con un ruolo da sostituto che iniziava sempre di più a stare stretto ad un calciatore così in crescita. Peccato però che la scelta successiva per la sua carriera si sia, fin qui, rivelata non molto azzeccata e non gli sta portando molto minutaggio in più.

A Napoli, invece, Elmas potrebbe rivelarsi un sostituto perfetto per quasi tutti gli uomini offensivi, compreso Scott McTominay. Prenderebbe così il posto che lascerebbe libero Michael Folorunsho, sempre più vicino alla Fiorentina.