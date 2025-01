Napoli calcio ultimissime- Ora può cambiare tutto sull’affare Danilo: iniziano a diminuire le chances, c’è un annuncio.

Quello che riguarda Danilo è diventato un vero e proprio intrigo in casa Napoli. Il brasiliano sembra infatti oramai fuori dai piani della Juventus e non è stato convocato nemmeno per la Supercoppa Italiana. Nonostante ciò, non sembra vicina alla soluzione la trattativa per il suo trasferimento al Napoli: il club bianconero non sembra infatti convinto di darlo ad una diretta rivale. Il problema più grande sembra essere poi l’indennizzo economico chiesto per liberarlo, a contrario di una volontà azzurra di rilevarlo gratis visto il contratto in scadenza quest’estate.

Napoli, rischia di saltare Danilo: la situazione

I quotidiani di oggi fanno il punto sulla situazione, ma sono tutti abbastanza concordi nel non vedere il tutto pronto a sbloccarsi. L’edizione odierna de “Il Mattino” annuncia addirittura di come Giuntoli abbia intenzione di aprire alla pista Napoli solo all’ultimo giorno di mercato o, in ogni caso, almeno dopo lo scontro diretto fra le due squadre (in programma il 25 gennaio).

Insomma, le posizione di gelo della Juventus nei confronti del Napoli in questa trattativa sembra ben lontana da una risoluzione. Giuntoli non vuole in nessun modo “regalare” il calciatore e continua a chiedere quantomeno un indennizzo. Il calciatore, invece, continua ad aspettare: secondo “Il Corriere dello Sport”, avrebbe anche rifiutato le offerte di Al-Nassr e Vasco da Gama. Anche qui, però, le notizie non sono positive: il quotidiano avverte infatti che l’attesa del Napoli non sarà infinita.

Il club azzurro potrebbe così davvero iniziare a valutare altre piste se non dovessero arrivare segnali positivi entro i prossimi giorni. Infatti, il rientro di Buongiorno si sta avvicinando e, nel frattempo, Juan Jesus sta offrendo buone prestazioni. Rimane in atto quindi una vera e propria “guerra fredda” con il grande ex Giuntoli.