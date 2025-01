Solamente uno scoglio da superare per l’acquisto del difensore chiesto da Conte: le ultimissime sul calciomercato del Napoli

Ultimissime sul calciomercato del Napoli: spunta un nome importante per la difesa azzurra. E ha già lavorato con Antonio Conte in passato. Si tratta di Milan Skriniar, difensore del PSG, ormai finito ai margini della gestione Luis Enrique. Il centrale slovacco lascerebbe Parigi questo gennaio e nel frattempo si sta guardando attorno per cercare la miglior soluzione professionale.

Di certo, il club azzurro è una piazza importante, stimolante. E secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe tentando un approccio con il PSG per provare a portare Skriniar al Maradona con una soluzione creativa: prestito fino a giugno, poi l’acquisto a titolo definitivo. E qua deve entrare in gioco Giovanni Manna, già capace di portare McTominay, Neres, Lukaku e altri nomi illustri nella passata estate.

Skriniar divenne un pilastro della difesa dell’Inter di Conte e potrebbe essere l’uomo ideale per rafforzare il reparto che attualmente sta dimostrando una certa solidità, nonostante l’infortunio di Buongiorno. L’ostacolo dell’operazione resta chiaramente l’ingaggio: il calciatore percepisce circa 10 milioni di euro a stagione dal PSG. Troppi per il club azzurro. Sulle tracce dell’ex Inter anche il Galatasaray. Attenzione anche alla concorrenza in Premier League.