News SSC Napoli, l’agente conferma le cessione: rivelazione sulla formula

Mercato Napoli ultimissime- L’agente conferma la cessione: lascia gli azzurri, rivelazione sulla formula dell’affare.

Il mercato di gennaio del Napoli dovrebbe avere abbastanza movimenti, sia in entrata che in uscita. Particolarmente coinvolti dovrebbero essere i reparti di difesa e centrocampo: si cerca infatti un vice-Buongiorno in virtù del suo infortunio e un sostituto del partente Folorunsho a centrocampo. Si fanno così con grande insistenza i nomi di Danilo e Fazzini per sostituire questi calciatori verso la cessione.

La prima operazione che verrà ufficializzata riguarderà perà la porta: si attende solo il comunicato per quanto riguarda lo scambio Caprile-Scuffet. I due portieri già hanno raggiunto le loro nuove città e già in questa giornata dovrebbero firmare i contratti che li leghereanno ai nuovi club.

Caprile lascia il Napoli: l’agente svela la formula

Ha confermato l’esito positivo di questa operazione anche l’agente di Elia Caprile, Graziano Battistini, intervenuto quest’oggi a Radio CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione: “L’Aperitivo con Giordano”. Il procuratore ha potuto così chiarire in via definitiva la formula dell’affare: sarà un prestito con diritto di riscatto.

Svelati i motivi che hanno portato a questa scelta:

“È stata fatta una riflessione dal calciatore e dal Napoli legata al futuro prossimo di Caprile: bisogna fermarsi a questa logica. Elia ha sempre rispettato mister Conte per le scelte sul campo e quando è stato il suo momento di prendere una scelta, l’ha fatto”

Il diritto di riscatto è stato fortemente voluto dal suo nuovo club:

“Credo che sia normale che un club importante come il Cagliari voglia provare a prendersi il diritto di valorizzare il giocatore ed eventualmente riscattarlo, pagando comunque dei soldi importanti. Nicola l’ha conosciuto ad Empoli, l’ha voluto ed anche Elia ha voluto fare questa scelta, rimettendosi in gioco”

Caprile, le parole dell’agente sulla cessione

Nessun rimpianto, comunque, nella sua esperienza partenopea e, anzi, tante belle parole per un ambiente in cui Caprile si è trovato motlo bene nonostante la poca permanenza:

Si è trovato bene a Napoli con tutti, si è integrato perfettamente e parla a meraviglia sia del tecnico che dei compagni. Si è legato tanto al gruppo e alla città e tifa Napoli per la corsa scudetto senza ombra di dubbio. È chiaro che dispiace sul momento fare una scelta, solo il tempo ci dirà se definitiva rispetto al Napoli. Di pancia si è sentito di rimettersi in gioco per avere più possibilità di giocare con continuità.

In estate solo, così, si verrà a sapere se Caprile lascerà gli azzurri definitivamente o meno. Il prezzo del riscatto, a detta dei rumors di mercato, sarebbe di 8 milioni di euro, cifra di poco superiore rispetto a quella spesa per il suo acquisto dal Bari un anno e mezzo fa. Pronto a rilevarlo, sarà Simone Scuffet.