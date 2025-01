Calcio Napoli notizie- La testimonianza di un tifoso presente in tribuna al Franchi è scioccante: cosa è successo a Firenze.

Il Napoli ha effettuato a Firenze è una delle prestazioni più brillanti della sua stagione. Gli azzurri hanno prevalso con un netto 3-0, nonostante le pesanti assenze di Politano e Neres. In questo modo, i ragazzi di Conte si sono così confermati al primo posto in classifica in una giornata dove molte big non sono scese in campo per gli impegni in Supercoppa.

Ci sarebbe piaciuto parlare solo di calcio in relazione a questa partita, ma purtroppo non può essere così. Tanti i fatti verognosi infatti accaduti sugli spalti e fuori dallo stadio, compreso l’allontamento di alcuni giornalisti napoletani presenti fuori dallo stadio.

Vergogna a Firenze: il racconto del tifoso del Napoli

Radio Kiss Kiss Napoli ha potuto raccontare ulteriori dettagli accaduti allo stadio attraverso l’intervento in diretta di un tifoso azzurro presente in tribuna al Franchi alla trasmissione Radio Goal. Il tifoso, di nome Patrizio Gragnano, ha potuto testimoniare in diretta alcuni momenti di certo non piacevoli:

Ero al Franchi con la famiglia ed abbiamo assistito alla partita dalla tribuna. Sono un abbonato di Curva A e so stare allo stadio, conosco certe dinamiche e so cosa succede in certi contesti. Trovandomi in tribuna pensavo di trovare un ambiente più tranquillo, invece per tutta la partita siamo stati bersagliati con cori razzisti ed è stato brutto

Incubo a Firenze: il messaggio di un tifoso del Napoli

La situazione è sempre più peggiorata con il passare di minuti:

Il clima che c’era in tribuna non era dei migliori, non potevamo esultare ai goal, ci sentivamo gli occhi addosso in modo molto palese. Nella parte alta della tribuna altri amici sono stati minacciati per aver fatto una foto al tabellone con risultato di 3 a 0. Quando siamo usciti dallo stadio non avevamo fatto alcun tipo di provocazione, ma i tifosi della Fiorentina ci hanno inveito contro e siamo stati 40 minuti all’interno dell’area protetta con la Digos.

Il tifoso ha chiuso il suo intervento con un messaggio al riguardo:

I tifosi della Fiorentina ha fatto il tifo per la propria squadra fino alla fine e questo gli va riconosciuto. Non è bello, però, che vengano fatti cori che col calcio non c’entrano nulla. Quando s’è trattato di essere solidali con gli alluvionati, con l’Emilia Romagna e anche la Toscana sono stati sempre esposti striscioni a favore.

Ancora una volta, ci troviamo quindi costretti a raccontare di episodi di razzismo e di violenza fisica e verbale contro tifosi del Napoli. Dispiace ancro di più che a risultare coinvole in questo caos siano famiglie con bambini (il tifoso ha raccontato di essere andato allo stadio con i suoi figli di 12 e 15 anni). Non è di certo questo il clima che ci si augura di vedere in un simile contesto: urgono provvedimenti per poter garantire una maggiore vivibilità negli stadi e consentire ai tifosi azzurri di presenziare alle trasferte con maggiore serentità.