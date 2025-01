Calciomercato – Il Napoli si prepara a dire addio ad un suo calciatore dopo che sono state fissate le visite mediche con un altro club.

Il Napoli comincia a sfoltire la propria rosa attraverso il mercato invernale, che vede Manna attento alle opportunità che potranno verificarsi.

Nella squadra ci sono alcuni calciatori scontenti del minutaggio ottenuto durante la prima parte di stagione. Dopo la cessione chiesta già da Rafa Marin e Spinazzola, ora è giunto il momento di dire addio ad un pezzo importante.

Antonio Conte ha fatto il possibile per far girare al meglio la propria rosa, vista l’assenza pesante dalle coppe e l’uscita anzitempo dalla Coppa Italia. Le “seconde linee”, avendo solo il campionato, difficilmente troveranno spazio adesso.

Le cessioni, in merito a questo, permettono al Napoli di alleggerire la situazione e far felice i propri calciatori.

Folorunsho pronto all’addio: trattativa sbloccata

Ad un passo dall’addio già in questa estate, ora Michael Folorunsho è pronto a lasciare definitivamente il Napoli.

Rientrato nell’estate dal prestito con l’Hellas Verona, il centrocampista pensava di trovare più spazio anche grazie alla sua crescita.

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, giornalista di TMW, si è sbloccata la trattativa che vede Folorunsho legarsi alla Fiorentina.

Tra mercoledì e giovedì ci saranno le visite mediche di rito, prima che l’affare diventi del tutto ufficiale. Si tratta di un prestito fino a giugno con diritto di riscatto che diventerà obbligo, fissato sugli 8/9 milioni di euro.

Il calciatore dirà dunque addio al Napoli, in un’avventura non andata come previsto e sperato.

Napoli, occhi sul sostituto di Folorunsho

Il Napoli è molto vigile sul mercato in entrata. Dopo che la cessione di Folorunsho diventerà ufficiale, si cercherà un degno sostituto da alternare con Anguissa e McTominay.

Gli occhi sono puntati su diversi calciatori importanti, come Fazzini e Casadei tra i tanti.

Il Napoli, come anche espresso da Manna, starà attento alle occasioni che si verificheranno durante tutto l’arco del mese. In caso di opportunità da cogliere, gli azzurri non si lasceranno frenare dalla voglia di migliorare la propria rosa.

Fazzini si prospetta un colpo in prospettiva, come anche Casadei proposto nelle ultime ore.

Defilato invece nelle ultime ore il nome di Pellegrini, dopo la rete di ieri nel derby. Ranieri si vuole tenere stretto il proprio capitano, che ora potrà rialzare la testa tranquillamente.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire il colpo a centrocampo, dopo l’ufficialità di Folorunsho alla Fiorentina.