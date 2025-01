Il Napoli ha chiuso il suo primo colpo di questo mercato di gennaio, visto che Scuffet si trova nella città partenopea.

Dopo aver battuto per 0-3 sabato scorso all’Artemio Franchi la Fiorentina di Raffaele Palladino, il Napoli di Conte è atteso dalla gara di domenica prossima del Maradona contro il Verona. Tuttavia, oltre al campo, questi sono giorni contraddistinti anche dal calciomercato.

La squadra partenopea, infatti, è al centro di tante indiscrezioni. Proprio una di queste, di fatto, ha visto la sua conclusione.

Calciomercato, Scuffet è a Napoli: ecco le immagini del suo arrivo a Capodichino

Il Napoli, infatti, sta per accogliere il suo primo colpo di questo mercato di gennaio. Come dimostrato dal video di ‘Sky Sport’, infatti, Simone Scuffet è appena arrivato nel capoluogo partenopeo. L’estremo difensore sarà il nuovo vice Meret, visto che Caprile andrà a Cagliari per giocare con più continuità.

Simone Scuffet ha anche rilasciato alcune dichiarazioni: “Se ho parlato con Antonio Conte? No, non ancora. Grazie per il benvenuto!”. Antonio Conte dunque ha il suo primo acquisto di questo mercato di gennaio.