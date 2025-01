Napoli Calcio Ultimissime – I fedelissimi di Conte: ecco quali sono i 5 calciatori con più minuti nel Napoli dopo il girone d’andata di Serie A

Sono trascorse 19 partite di campionato e siamo quindi giunti al primo giro di boa. Per il Napoli calcio ultimissime ne arrivano costantemente, ma questa volta ci siamo voluti concentrare principalmente su un focus legato a quanto visto in campo. Gli azzurri, infatti, sono primi in classifica con 44 punti, in attesa che l’Atalanta recuperi la sua partita contro la Juventus e che l’Inter faccia lo stesso contro Fiorentina e Bologna.

Entrambe le squadre nerazzurre potrebbero togliere il primato solitario ai partenopei, con la Dea che virtualmente aggancerebbe il primato a 44 punti e con Inzaghi che volerebbe fino a 46 punti totali. Calcoli che verranno fatti nelle prossime settimane, nel frattempo è giusto fare un punto dopo quanto visto in 19 partite.

Conte, numeri super al girone d’andata: i tifosi credono nel sogno

I dati legati al Napoli di Conte sono sicuramente molto positivi. Dall’inizio del campionato, infatti, il Napoli ha perso solamente 3 partite in Serie A contro Verona, Atalanta e Lazio. Due sono stati i pareggi con Juventus e Inter in trasferta e ben 14 sono state le vittorie. Come vi abbiamo riportato questa mattina, neanche Sarri e Spalletti al primo anno in azzurro hanno fatto così bene nel girone d’andata.

Questo è merito di un durissimo lavoro, che il tecnico leccese ha iniziato in estate e che porterà avanti per tutto il resto della stagione e per quelle a venire. Il Napoli ha incassato appena 12 gol, risultando la miglior difesa del campionato con una o due partite giocate in più rispetto a chi la segue (Juventus e Inter con 15 ndr) e l’attacco sta iniziando ad ingranare con 30 gol realizzati.

Numeri che permetteranno quasi sicuramente ai partenopei di finire nei primi 4 posti in classifica, a meno di clamorosi ribaltoni da qui a fine anno. Conte ha trovato la sua quadra, anche con gli infortuni, e ora i tifosi possono sognare in grande.

I 5 calciatori più utilizzati nel Napoli: sono inamovibili

Come detto, il mister è riuscito a costruire il suo 11 ideale, ma anche con gli imprevisti sta riuscendo a ottenere punti preziosissimi. Ci sono dei calciatori, però, ai quali non intende rinunciare praticamente mai. Abbiamo voluto, infatti, capire quali siano i 5 giocatori con più minutaggio in Serie A nel Napoli dopo il girone d’andata.

Al quinto posto c’è Alex Meret, con 1385 minuti disputati. Ad eccezione di un breve periodo di partite saltate per infortunio, il portiere è sempre stato in campo, garantendo prestazioni di livello altissimo. Unico vero neo la gara contro l’Atalanta, che fa da eccezione in quella che risulta fin qui la miglior stagione del numero 1 azzurro da quando è al Napoli.

Arriva a 1469 minuti Mathias Olivera, che non aveva mai raggiunto questi livelli prima di Conte. L’uruguaiano sta diventando una garanzia partita dopo partita e ora il suo infortunio preoccupa, proprio per l’enorme utilizzo fino a questo punto della stagione. Terzo posto per Anguissa con 1679 minuti. Rinato. Questo è l’aggettivo giusto per il centrocampista camerunense, che ha anche iniziato a segnare con più continuità, praticamente inamovibile.

Per le prime due posizioni c’è un pari merito, due calciatori che in Serie A non hanno saltato un secondo: Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani con 1710 minuti disputati. Un livello di prestazioni altissimo, una costanza spaventosa e un’incidenza totale nel Napoli di Conte, che sta giovando del loro rendimento difensivo per ottenere punti. Non è un caso, infatti, che 4 di questi 5 calciatori citati, giochino nel reparto arretrato, segno di quanto Conte si fidi di questi uomini per mantenere compattezza e non subire gol.