Napoli, ecco il dato che fa felice Conte: Inzaghi disperato

Un dato interessante evidenzia le differenze di rendimento tra Napoli ed Inter: entusiasmo alle stelle per Conte.

L’ultima giornata di campionato ha letteralmente stravolto i piani alti della classifica. L’inaspettata sconfitta dell’Inter in casa con la Roma ha spianato la strada al Napoli di Conte, che ha battuto senza troppi intoppi il Torino. Ora gli azzurri comandano la classifica con ben 3 punti di vantaggio dal club guidato da Simone Inzaghi.

In attesa che il campionato termini una volta per tutte, nelle ultime ore un dato molto curioso sta facendo scalpore sul web: il Napoli di Antonio Conte si è dimostrato nettamente migliore dell’Inter di Inzaghi.

Napoli molto più cinico contro le prime nove di Serie A

La grande stagione del Napoli è testimoniata dai punti guadagnati contro le prime nove del campionato: ottenuti 11 punti in più rispetto all’Inter.

Il dominio della squadra guidata da Conte è dimostrato anche dai numerosi punti guadagnati durante i big match di Serie A. Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, il Napoli ha ottenuto ben 30 punti su 48 disponibili contro le prime nove squadre in classifica. D’altro canto, invece, l’Inter ne ha guadagnati appena 19 su 45: il confronto è stato ampiamente vinto dalla squadra di Conte.

Un bottino davvero notevole che fa comprendere la cura del dettaglio del tecnico azzurro ma, al tempo stesso, evidenzia le fragilità della squadra guidata da Simone Inzaghi. Il campionato non è ancora terminato, ma la conquista del titolo potrebbe dipendere proprio dai tanti punti persi dall’Inter durante il cammino.

La vera arma segreta di Antonio Conte

Il Corriere dello Sport elogia Conte e la sua strategia semplice ma vincente: restituire motivazione e fiducia ad un gruppo squadra in affanno.

Gli uomini guidati da Conte hanno collezionato ben 22 vittorie in 34 partite, con 8 pareggi e sole 4 sconfitte. Un campionato fin qui davvero incredibile, impreziosito dal grande lavoro dietro le quinte del tecnico azzurro. Ottenere questi risultati già dal primo anno non era affatto scontato.

Il vero merito di Antonio Conte è quello di essere riuscito a ricompattare il gruppo squadra. Dopo la disastrosa stagione dell’anno scorso, il tecnico ha restituito fiducia ad ogni giocatore presente in rosa, riaccendendo in ognuno di loro quella fame e quella voglia di vincere che mancava. Conte è stato in grado di creare un Napoli 2.0, estremamente motivato e pronto a far impazzire di gioia i tifosi partenopei.