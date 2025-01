Notizie Calcio Napoli – Conte meglio di Sarri e Spalletti: emerge un dato che fa sognare i tifosi partenopei alla fine del girone d’andata

Dopo una vittoria così rotonda contro la Fiorentina, le notizie calcio Napoli di questa mattina sono sicuramente più cariche di positività. Con il successo al Franchi, si è chiuso il girone d’andata di Serie A degli azzurri, che hanno ottenuto 14 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Viene più facile elencare le squadre con cui i partenopei non hanno fatto bottino pieno: Inter e Juventus in trasferta (1-1 e 0-0) e Verona, Atalanta e Lazio, due di queste in casa.

Il ruolino di marcia da parte di Antonio Conte e la sua squadra è stato impressionante, specie in trasferta. Appena un k.o. alla prima giornata contro i gialloblu, a mercato ancora non terminato, poi mai più battuti. Contro le medio-piccole sono arrivati solo successi e anche nelle sfide con Milan, Roma e Fiorentina, il Napoli è riuscito a ottenere il massimo. Una ritmo indiavolato, che ha portato Lukaku e compagni momentaneamente al primo posto.

Conte fa sognare il Napoli: ha fatto meglio di Sarri e Spalletti

Dopo la decima posizione dello scorso anno, bisognava dare una svolta radicale alla stagione e l’arrivo di Antonio Conte è stato sinonimo di grandezza. Un tecnico vincente, in Italia e all’estero, che ha saputo ribaltare completamente il Napoli dall’estate. Gli azzurri non saranno la squadra più forte in termini di rosa, ma il lavoro fatto fin qui è sicuramente importantissimo e va sottolineato.

Dall’inizio della Serie A, Conte ha ottenuto 44 punti, più di quanti ne avessero ottenuti Maurizio Sarri e Luciano Spalletti nel girone d’andata alla loro prima esperienza al Napoli. Il primo aveva chiuso con 41 nella stagione 2015/2016, finendo al secondo posto a fine anno con il suo doppio preciso, 82, alle spalle della Juventus a 91. Mentre il secondo si era fermato a 39, chiudendo a 79 complessivi a fine anno, con un terzo posto alle spalle di Milan e Inter.

Solo un altro tecnico aveva fatto così bene come Conte alla sua primissima stagione in azzurro e parliamo di Carlo Ancelotti nella stagione 2018/2019, che ottenne 44 punti come l’attuale mister azzurro, subendo però una flessione nel girone di ritorno e chiudendo l’anno con 79 punti e un secondo posto alle spalle della Juventus che terminò con 90.

Napoli, vietato sbagliare: nel girone di ritorno non si può calare

Quanto emerso da questi dati, dimostra come il Napoli abbia avuto quasi sempre delle buone partenze, ma che non tutte si sono poi rivelate decisive per vincere lo scudetto. Una cosa, però, appare certa, che con un inizio così importante, solo un crollo clamoroso impedirebbe agli azzurri di qualificarsi alla prossima Champions League.

Conte, però, non vuole accontentarsi e punta all’impresa alla prima stagione, come nessuno prima di lui. Degli allenatori sopracitati, l’epilogo lo conosciamo bene: Sarri ha toccato quota 91 punti nel 2018, alla terza stagione in azzurro, senza vincere. Ancelotti è stato esonerato nel corso della seconda annata con un ammutinamento in corso. Mentre Luciano Spalletti è riuscito ad alzare lo Scudetto in una stagione storica e con 50 punti su 90 fatti solo nel girone d’andata.

Per riuscire a vincere il titolo servirà che il Napoli mantenga la stessa lunghezza d’onda di queste 19 partite. Se anche riuscisse a ripetere gli stessi punti, vale a dire altri 44 e chiudere così a 88, non è detto che basti per alzare il quarto titolo della propria storia, ma le chance sarebbero sicuramente altissime.