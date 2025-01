Napoli Calcio Ultimissime – Mathias Olivera è rimasto infortunato durante la sfida contro la Fiorentina: cosa filtra sulle condizioni e i tempi di recupero

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano anche sul fronte Olivera, infortunato durante la partita contro la Fiorentina di ieri pomeriggio al Franchi. Uno degli aspetti negativi della giornata di ieri vissuta dagli azzurri, sicuramente neanche lontanamente paragonabile alla terribile notizia della morte del piccolo Daniele.

L’infortunio resta una sciocchezza rispetto a fatti di cronaca, ma va comunque riportato e approfondito. Sul risultato ampiamente acquisito, intorno al minuto 89, Colpani commette un brutto fallo ai danni del giocatore uruguaiano, che cade a terra estremamente dolorante. Il terzino urla dopo l’impatto con il calciatore della Fiorentina, che non viene neanche ammonito.

Olivera, ansia per l’infortunio: cosa filtra

La versione ufficiale del Napoli è quella di trauma contusivo al polpaccio. Una diagnosi iniziale, che cerca di far rendere conto in maniera immediata di cosa si è trattato. I rischi, però, sono comunque tanti, tra qui quella di una lesione dopo la forte botta subita.

Una notizia che avrebbe del catastrofico, soprattutto per l’importanza che ha ormai acquisito Olivera in questa stagione e per il calendario che attende il Napoli. Per scogliere ogni dubbio, ad ogni modo, il giocatore effettuerà dei controlli molto più approfonditi nella giornata di domani, dove si capirà la vera entità dell’infortunio.

Dall’inizio della stagione, il terzino è sceso in campo per quasi 1500 minuti, segno di quanto sia importante per Conte. Il tecnico degli azzurri non ha praticamente mai rinunciato a lui, ulteriore dimostrazione di quanta importanza abbia acquisito nella squadra titolare. Una crescita esponenziale che lo ha reso un fattore, molto più determinante dell’anno in cui il Napoli ha vinto lo scudetto.

I rischi sullo stop: quante partite può saltare

Al momento è troppo presto per dare un’indicazione precisa, bisognerà obbligatoriamente aspettare la giornata di domani. Quel che appare probabile è che con il Verona verranno valutate attentamente le condizioni del giocatore. Questo perché, anche in caso di infortunio dall’entità lieve, gli azzurri non possono permettersi di perdere il proprio terzino nelle delicatissime sfide con Atalanta e Juventus.

Si procederà dunque con cautela, dato che il Napoli è già privo di Buongiorno nel reparto arretrato e di Kvaratskhelia e Politano in avanti. Se per il centrale il rischio di non vederlo in campo almeno fino a febbraio è altissimo, per i due attaccanti la possibilità che rientrino già domenica prossima è concreta.

Anche in quel caso, però, non si correranno rischi, con la cautela di recuperare tutti i giocatori al 100% prima di rivederli in campo. Lo scontro diretto con l’Atalanta tra due settimane ha un valore troppo alto per arrivarci con una squadra non al massimo della salute.