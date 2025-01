Il vecchio pupillo di Antonio Conte, accostato al club azzurro, non si trasferirà a Napoli: c’è l’annuncio

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo centrocampista, specialmente dopo l’evolversi della situazione riguardante Folorunsho. Il centrocampista andrà alla Fiorentina in prestito, con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni. E per una pedina che lascerà il club azzurro, Conte avrà bisogno di un nuovo elemento per il suo reparto.

D’altronde, il mister è stato chiarissimo di recente in conferenza stampa: vuole 21 giocatori di movimento, più i portieri. Un totale di 24 calciatori da usare a Castel Volturno durante la settimana. Per mantenere i ritmi alti bisogna avere due squadre. E soprattutto non va indebolita la rosa.

Matic torna in Serie A, ma niente Napoli

Nelle scorse settimane si è ipotizzato lo scenario Nemanja Matic-Napoli, per via dell’ottimo rapporto tra il centrocampista serbo e mister Conte. I due si conoscono dai tempi del Chelsea, quando il tecnico italiano allenava a Londra. Per Conte, Nemanja era fondamentale per il suo centrocampo. Tant’è che dopo la vittoria della Premier League, l’allenatore rimase spiazzato dalla scelta di cedere il cartellino del centrocampista ai rivali del Manchester United.

Ora, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sulle tracce di Matic ci sarebbe un’altra formazione di Serie A: il Como. La squadra lombarda, dopo aver acquistato giocatori blasonati e importanti come Reina, Belotti, Varane e in passato Fabregas – attualmente al comando della panchina degli azzurri – vorrebbe aggiungere un tassello importante per il centrocampo.

Matic-Como, ci sono contatti

La società di proprietà indonesiana sta provando a regalare un nuovo grande acquisto al proprio mister. Nemanja Matic attualmente gioca a Lione, ma potrebbe tornare presto in Serie A dopo l’esperienza vissuta da protagonista nella Roma di Mourinho.

Il serbo è un giocatore dalle spiccate doti tattiche, intelligente e fisicamente strutturato. Motivo per il quale Conte apprezzava il calciatore ai tempi del Chelsea. I contatti tra le parti sono ormai avanzati, servirà mettersi d’accordo sulle cifre del contratto. Matic non è più un ragazzino, ma ha una carta d’identità che per certi versi pesa: 36 anni son tanti e chiaramente il contratto che firmerà non sarà a lungo termine. Ma potrebbe ugualmente pensare di chiudere la carriera proprio in Serie A, con il suo vecchio compagno di squadra come allenatore.