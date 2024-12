Calciomercato Napoli, nuovo nome per gennaio: arriva dalla Francia

Non solo Nemanja Matic, il Napoli punta ad un altro centrocampista della Ligue 1: l’indiscrezione delle ultime ore e il sondaggio del ds Manna

Nuove indiscrezioni sul calciomercato invernale del Napoli, che dovrà rinforzare alcuni reparti. Nelle ultime ore è stato fatto il nome di Matic, già vecchia conoscenza di Antonio Conte. Il serbo è un centrocampista di esperienza, che potrebbe portare leadership nello spogliatoio azzurro.

Oltretutto, il mister si fida ciecamente di Matic. Al Chelsea è stato un giocatore chiave per il centrocampo di Conte. E quando dopo la vittoria della Premier League passò al Manchester United, scoppiò la polemica per il trasferimento. Persino il mister leccese preferì non parlare per evitare di dire qualcosa di sbagliato o che andasse contro la società. In sostanza, quella cessione di uno dei calciatori più importanti del suo sistema non gli andò mai giù.

Nel frattempo, il direttore sportivo è a lavoro per migliorare la rosa e a gennaio potrebbe rinforzare la rosa partenopea con un colpo interessante, soprattutto in vista del futuro. Manna pesca dalla Francia: non c’è solo Matic nella lista dei papabili nuovi acquisti.

Napoli, chi è Andy Diouf

Secondo quanto confermato da Il Mattino, il Napoli starebbe sondando la pista Andy Diouf. Si tratta di un centrocampista centrale del Lens, classe 2003 e che quest’estate è stato impiegato da ct Thierry Henry durante le Olimpiadi di Parigi. Già una medaglia d’argento al collo, ma soprattutto, nonostante la giovane età sta accumulando esperienza europea.

Diouf è cresciuto nel Rennes, poi ha avuto un passaggio breve in Svizzera al Basilea, dove ha debuttato in Europa in Conference League. Nella stagione 2022-23 al Basilea è stato un giocatore molto utilizzato da mister Alex Frei. Anche ora, al Lens, è praticamente un titolare insostituibile. E non a caso, nel 2023 è stato inserito nella lista degli Under 21 più interessanti dei campionati europei e ha concorso al Premio Golden Boy organizzato da Tuttosport.

Si tratterrebbe solo di un sondaggio. Sarebbero state richieste informazioni e dettagli sul ragazzo, ma il Napoli segue attentamente anche gli sviluppi di altri calciatori. Non è un mistero che Manna stia lavorando sul difensore centrale nuovo di zecca, che possa rinforzare la panchina. Ma allo stesso tempo si attende una cessione: Juan Jesus l’indiziato principale a lasciare il club azzurro a gennaio.