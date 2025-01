Notizie Calcio Napoli – Possibile svolta nell’affare Pellegrini dopo il derby tra Roma e Lazio: quali sono le condizioni per chiudere la trattativa

Tra le notizie calcio Napoli in apertura di giornata, in primo piano c’è sicuramente quella legata a Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma è in uscita dal club giallorosso, dove non è più sereno. Ad altri prima di lui è successo di patire il peso di giocare per la squadra della tua città, quella che tifi sin da bambino, e di ricevere critiche costanti per le tue prestazioni.

Il centrocampista sta vivendo il suo momento più difficile da quanto è approdato nella capitale e questo inverno potrebbero separarsi definitivamente le strade. Sulle sue tracce, da giorni, c’è il Napoli, che starebbe valutando l’ipotesi di rinforzarsi in mezzo al campo con un calciatore esperto e che potrebbe dare una mano importante ad Antonio Conte nella seconda metà di stagione.

Pellegrini al Napoli, si attende il derby: le prossime mosse

Secondo quanto riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, la dirigenza partenopea starebbe aspettando solamente il derby di questo weekend tra Roma e Lazio, prima di tentare un affondo concreto nei confronti del giocatore. Una partita così delicata come la stracittadina, può cambiare completamente il destino di un giocatore, nel bene e nel male.

Se Pellegrini dovesse, infatti, segnare un gol decisivo, è quasi sicuro che si possa fare uno sforzo per trattenerlo a Roma almeno fino alla fine dell’anno. In caso di prestazione estremamente negativa, o più in generale anonima, allora le chance di vedergli fare le valigie aumenterebbero.

Ecco perché il Napoli vuole attendere le prossime ore prima di trattare concretamente questo affare. La super sfida dell’Olimpico andrà in scena domani sera, 5 gennaio, e già da lunedì le parti potrebbero riaggiornarsi per capire come muoversi sul mercato.

Le condizioni per il trasferimento di Pellegrini

A rallentare notevolmente le operazioni, già in queste settimane, sono stati due fattori: quello economico e quello legato alle liste. Il primo è estremamente semplice: Pellegrini percepisce un ingaggio da 4 milioni di euro nella Roma, una cifra spropositata per il tetto salariale del Napoli, che a parte Lukaku, si è spinto solamente fino ai 3,2 milioni per Politano che è da anni in rosa. Servirà, dunque, un adeguamento al ribasso se si vorrà procedere con la trattativa.

L’altro aspetto riguarda l’età del capitano giallorosso. Non essendo un Under21, per far spazio a Pellegrini dovrà uscire qualcuno dalla rosa azzurra. E tenendo in considerazione anche il possibile arrivo di Danilo, le cessioni potrebbero essere due. Ecco perché Folorunsho e Zerbin sembrano i nomi più indicati per far spazio alle alternative.

Più bloccato, invece, Spinazzola, che al momento non sembra intenzionato a lasciare il Napoli. Nei prossimi giorni, dunque, si attendono aggiornamenti per conoscere gli sviluppi della possibile trattativa.