Calciomercato – Il Napoli è molto vicino ad aggiudicarsi Danilo dalla Juventus, con l’accordo raggiunto con il calciatore. Ecco cosa manca per chiudere.

Antonio Conte è pronto ad abbracciare presto il suo nuovo difensore, in arrivo dalla Juventus: Danilo. Il centrale è entusiasta di vestire i colori partenopei, al punto da dire “sì” dal primo momento.

Dopo diverse settimane in cui si aspettava la decisione finale della società bianconera sull’impiego dell’ormai ex capitano, si è giunti ad una conclusione.

L’accordo tra il Napoli e il difensore non è stato mai in discussione, la voglia di incontrarsi tra le parti era tanta e ora si aspetta solo l’annuncio ufficiale. I rinforzi pian piano arrivano, ma c’è bisogno di ancora un tassello per aggiudicarsi questo innesto.

Il Napoli ora è impaziente e attende, nel frattempo Conte è concentrato nel preparare al meglio le prossime sfide.

Danilo, affare vicino alla chiusura

La telenovela tra il Napoli e Danilo è quasi giunta al capolinea. Il calciatore, messo fuori rosa dalla Juventus, è in attesa della chiamata per poter decollare verso il capoluogo campano.

Il difensore centrale tanto richiesto sta per arrivare. Secondo Orazio Accomando, giornalista di ‘DAZN’, per chiudere manca l’intesa tra il calciatore e la Juventus sulla formula d’uscita.

Quando tutte le parti si saranno concordate, allora Danilo potrà diventare a tutti gli effetti un calciatore azzurro.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni, che potranno vedere il difensore brasiliano già sotto la gestione di Conte.