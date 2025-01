Napoli calcio notizie – Indizio chiarissimo: possibile chiusura dell’affare a breve

Serie A, Fiorentina Napoli: spunta un importante indizio di mercato. Potrebbe essere decisivo in chiave cessioni.

Il Napoli di Antonio Conte è chiamato ad aprire il 2025 nel migliore dei modi. In attesa dei recuperi di giornata di Inter ed Atalanta, gli azzurri potrebbero portarsi in vetta alla classifica in caso di vittoria contro la Viola. La Fiorentina, però, viene da un periodo davvero positivo e Palladino vorrà dare continuità ai suoi date le assenze, lato Napoli, di Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-1 grazie alla rete di David Neres.

Fiorentina Napoli, Folorunsho out: indizio di mercato?

La prima frazione di gioco al Franchi si è conclusa con il vantaggio dei partenopei sui Viola grazie ad una straordinaria percussione di David Neres che, scambiando con Lukaku, è riuscito a portarsi davanti a De Gea ed a batterlo sul primo palo. Nonostante le assenze gli azzurri stanno svolgendo una buona partita, con le sofferenze del caso dato il valore degli avversari.

A mancare all’appello oltre a Politano e Kvaratskhelia, però, è anche Michael Folorunsho. L’ex centrocampista dell’Hellas Verona, infatti, è ad un passo dall’addio. Il 90 azzurro non ha vissuto una buona prima parte di stagione poichè poco coinvolto da mister Conte. Dopo esser stato vicino alla Lazio fino all’ultimo giorno di mercato estivo, ora sembrerebbe pronto al passaggio alla Fiorentina.

La Viola è in pressing su Folorunsho e la mancata convocazione potrebbe essere un chiaro segnale in chiave cessioni. Nonostante alcune indiscrezioni, non è ancora nota la formula che potrebbe condurre Folorunsho alla Fiorentina: da chiarire, infatti, la posizione del partente Biraghi. Nuove news sono attese nel corso del mese.