Fiorentina-Napoli, David Neres svela un retroscena su Lukaku: le sue parole

Fiorentina Napoli, arrivano le parole di David Neres ai microfoni di Dazn nel post partita.

Le assenze di Kvaratkshelia e Politano in attacco non sono state per niente influenti sul match tra Fiorentina e Napoli. Gli azzurri, infatti, grazie ad un ispiratissimo Spinazzola ed al solito David Neres, sono riusciti ad espugnare il Franchi con un secco 3-0. Decisive le reti di Neres, Lukaku e McTominay. Ai microfoni di Dazn, proprio l’esterno ex Ajax ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Fiorentina Napoli, Neres netto: “Sudiamo le vittorie fino alla fine”

David Neres, premiato come migliore in campo, ha analizzato il match ed ha messo in evidenza il lavoro e sacrificio, fisico e mentale, dei partenopei in questo campionato: “Siamo molto felici di aver vinto e di come abbiamo lavorato. Siamo andati bene e nel primo e nel secondo tempo. Anche col Venezia Conte lo ha detto: le vittorie le sudiamo fino alla fine”.

L’ex Benfica ha commentato anche il momento del proprio compagno di squadra, Romelu Lukaku con cui costruisce la fase offensiva azzurra: “Intesa con Lukaku? Cerchiamo di lavorare più insieme possibile. Lui è un giocatore forte“.