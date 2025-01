Calciomercato – Il Napoli avrebbe ipotizzato un possibile colpo in casa Inter: tentativo a sorpresa per gennaio con l’obiettivo di rinforzare la rosa

Con l’apertura ufficiale del calciomercato, il Napoli ha iniziato a muoversi nel tentativo di rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Antonio Conte ha chiesto di non stravolgere eccessivamente la rosa, ma di avere a disposizione giocatori utili alla causa e che possano avere la giusta esperienza per poter competere fino alla fine dell’anno per la vittoria dello Scudetto.

In questo senso, quale scelta migliore se non puntare ad una squadra che il campionato lo ha già vinto. Ed ecco dunque che la dirigenza partenopea avrebbe messo gli occhi su un profilo in casa Inter. A riportare questa mattina il retroscena è Tuttosport, che parla di un tentativo fatto dagli azzurri già nel mese di dicembre per un calciatore del nostro campionato.

Napoli, contatti per De Vrij: la risposta dell’Inter

Stando a quanto riferito dal quotidiano, il Napoli avrebbe fatto un tentativo per Stefan De Vrij, giocatore esperto e utile per rinforzare la difesa. É nel reparto arretrato, infatti, che gli azzurri sono a caccia di un rinforzo, visto l’infortunio di Buongiorno e la poca affidabilità di Rafa Marin, arrivato in estate.

La dirigenza partenopea avrebbe avviato dei contatti con quella interista nelle scorse settimane, senza però ottenere la risposta sperata. Simone Inzaghi punta ancora sul difensore olandese, specie per via dei continui infortuni di Acerbi. Negato, dunque, qualsiasi possibile colloquio per procedere ad una trattativa concreta.

Da qui, il Napoli ha deciso di virare su delle alternative altrettanto esperte, come Danilo, che ora sembra sempre più vicino agli azzurri. In attesa che la Juventus torni da Riad, il d.s. Manna continua a sperare di chiudere l’affare in tempi brevi, puntando ad una fumata bianca entro pochi giorni.